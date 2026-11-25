El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, respondió a las críticas del ministro de Economía, Luis Caputo, quien lo había señalado como parte de una estrategia opositora para generar incertidumbre económica. “Háganse cargo de una”, reclamó el gobernador bonaerense durante una recorrida por Pehuen Có.

En una entrevista televisiva, Caputo sostuvo que dos gobernadores le habían dicho que Kicillof planeaba hablar de un posible default y cuestionar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para provocar temor. El ministro argumentó que, ante esas señales, los inversores podrían vender bonos y comprar dólares, lo que afectaría la actividad.

El mandatario provincial rechazó esa acusación y respondió que se encontraba en Pehuen Có inaugurando un parque solar. “¿Qué voy a hacer?”, ironizó. Luego cuestionó que el Gobierno atribuyera los resultados positivos a su gestión económica y responsabilizara a la provincia cuando surgían dificultades.

“Casi todos los días que le sale mal es culpa del gobernador de la provincia de Buenos Aires”, afirmó Kicillof. También planteó que, a su juicio, es necesario cambiar la orientación de la política nacional y dijo que trabajará para que “el año que viene se termine esta pesadilla”.

Las declaraciones se dieron durante una visita a localidades de la sexta sección bonaerense, que incluyó Bahía Blanca y Tres Arroyos. En Bahía Blanca, Kicillof anunció una inversión de US$200 millones y criticó al presidente Javier Milei por sus políticas económicas, las privatizaciones y el RIGI.

La disputa política coincidió con una nueva suba del riesgo país. La jornada citada por el diario cerró con el indicador por encima de los 1.100 puntos básicos, impulsado por la caída de los bonos soberanos argentinos. Los títulos registraban pérdidas de hasta 2,9%, mientras el índice se acercaba a niveles vistos durante las elecciones legislativas del año anterior.