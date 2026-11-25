El dólar mayorista avanzó por séptima rueda consecutiva y cerró este miércoles a $1.604, luego de tocar un máximo de $1.614 durante la jornada. La divisa sumó $11 en el día y acumula una suba de $70 -el 4,6%- en noviembre, mientras el dólar al público llegó a $1.630 en el Banco Nación.

La presión también se sintió en el mercado informal: el blue subió a $1.730, tras haber alcanzado los $1.740, y sumó ocho jornadas consecutivas en alza. En contraste, el contado con liquidación retrocedió cerca de 1,5%, hasta los $1.770. La disparidad entre cotizaciones refleja un mercado cambiario inquieto, pese a la defensa oficial del esquema económico.

El avance se produce en un contexto regional marcado por la depreciación de varias monedas, aunque el material indica que el dólar en Brasil bajó este miércoles a 5,82 reales. Aun así, el real conserva una fuerte suba mensual. El Gobierno atribuye parte de la presión local a la incertidumbre financiera internacional, pero ese argumento no disipa las dudas sobre la estabilidad cambiaria en el país.

El ministro de Economía, Luis Caputo, descartó que el movimiento del dólar se traslade a los precios y afirmó: “No tengo temor de que la suba del dólar pase a los precios”. Sin embargo, su tranquilidad contrasta con la persistencia de las subas y con el dato de que, según el material, el dólar aumentó 10,2% en lo que va de 2026, frente a una inflación acumulada cercana al 28%.

La cotización oficial todavía se encuentra lejos del techo de la banda cambiaria: el mayorista cerró $378,89 por debajo del límite de $1.982,89 fijado para este miércoles. Esa distancia ofrece margen al esquema vigente, pero no elimina el costo de la depreciación ni la incertidumbre que genera una racha prolongada de aumentos. El contexto se vuelve más delicado después de que el INDEC confirmara que la Argentina entró en recesión técnica.

Los datos aportados, no obstante, presentan una inconsistencia temporal: mencionan una suba del dólar en noviembre y, a la vez, describen como ya transcurridos casi once meses de 2026, aunque la fecha actual es 25 de noviembre. También comparan el avance cambiario con una inflación “del noveno mes del año”, sin precisar el período de referencia. Por eso, esas cifras requieren cautela; aun así, la seguidilla de subas y la distancia entre las cotizaciones muestran una tensión que las declaraciones oficiales no alcanzan, por sí solas, a despejar.

Riesgo país

La incertidumbre financiera volvió a golpear a los mercados argentinos. Este miércoles 25 de noviembre, el riesgo país superó los 1.100 puntos básicos.

La escalada del riesgo país representa un cambio significativo respecto de julio, cuando el indicador había tocado un mínimo de 402 puntos. En apenas cuatro meses, casi triplicó su valor y volvió a niveles que no se registraban desde las elecciones legislativas del año pasado.