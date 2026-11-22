Máximo Kirchne asumió este sábado como titular del Congreso del Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires, durante un encuentro partidario que se llevó adelante desde las 10 de la mañana en La Plata.

La designación se concretó en el marco de un acuerdo político entre el sector que responde al gobernador Axel Kicillof y La Cámpora.

El entendimiento estableció que el mandatario provincial continuaría al frente del PJ bonaerense, mientras que el diputado nacional y referente de La Cámpora ocuparía la presidencia del Congreso partidario.

Uno de los principales puntos de conflicto había sido la distribución de los espacios de poder dentro del partido y la discusión sobre cómo se definirán las candidaturas para las próximas elecciones.

Las diferencias también quedaron expuestas alrededor del mecanismo para seleccionar postulantes. Mientras distintos sectores plantearon la necesidad de mantener las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como herramienta para resolver las disputas internas, también hubo cuestionamientos a la posibilidad de que las candidaturas se definan mediante acuerdos entre las cúpulas partidarias.

En el acto de hoy se estableció que los congresales nacionales del PJ bonaerense a nivel nacional serán Kicillof, Máximo Kirchner, Teresa García y Verónica Magario