Un trabajador de MetroGAS que permanecía internado en grave estado murió este jueves por la mañana en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires. Se convirtió en la segunda víctima fatal de la explosión ocurrida el viernes pasado en Remedios de Escalada, partido bonaerense de Lanús.

El hombre había sufrido heridas graves durante el incendio y la explosión provocados por una fuga de gas. Su fallecimiento se produjo después de varios días de internación y eleva a dos el número de trabajadores muertos por el siniestro, que también dejó varios heridos.

El accidente ocurrió el viernes 13 de noviembre, cerca de las 9.45, mientras una empresa contratista de MetroGAS realizaba trabajos de renovación de la red. Una máquina tuneladora impactó contra una cañería de media presión y provocó una pérdida de gas que derivó primero en un incendio y luego en una explosión de gran magnitud.

Las llamas se propagaron rápidamente y alcanzaron viviendas y comercios, lo que generó escenas de pánico entre los vecinos. Bomberos, policías y ambulancias intervinieron en el lugar, mientras decenas de familias eran evacuadas para permitir el operativo de emergencia.

La explosión dañó propiedades y afectó a trabajadores que realizaban tareas de mantenimiento en la zona. El episodio volvió a poner en foco los riesgos de las obras de infraestructura en áreas densamente pobladas y las medidas de seguridad durante la intervención de redes de servicios.

Tras la confirmación de la segunda muerte, las autoridades investigan las causas del accidente y analizan las responsabilidades de la empresa contratista que operaba la tuneladora cuando se rompió la cañería.