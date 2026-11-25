El Gobierno de Javier Milei distribuyó durante 2026 un total de $197.500 millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN) entre 15 provincias, bajo distintos argumentos vinculados con emergencias y desequilibrios financieros. El reparto benefició principalmente a gobernadores que mantienen acuerdos políticos o canales de negociación con la Casa Rosada. Entre los mandatarios peronistas opositores, el único que recibió asistencia fue Sergio Ziliotto, de La Pampa, con $3.500 millones.

La Ley 23.548 de Coparticipación Federal establece que los ATN deben utilizarse exclusivamente para atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de las administraciones provinciales. Su asignación está bajo la órbita del Ministerio del Interior y la Jefatura de Gabinete. El detalle de los desembolsos fue informado por esta última dependencia en respuesta a una consulta del bloque de senadores justicialistas dirigida al ministro Diego Santilli, donde se especificaron los montos, las fechas y los fundamentos de cada transferencia.

Misiones encabezó el reparto con $28.000 millones recibidos a través de seis desembolsos destinados a atender la emergencia hídrica. Su gobernador, Hugo Passalacqua, mantiene una relación de equilibrio con la administración libertaria, aunque el vínculo político tuvo cambios luego de su distanciamiento de Carlos Rovira, su principal referente provincial. En segundo lugar quedó Corrientes, con $22.500 millones distribuidos en cinco partidas por emergencia climática, desequilibrios financieros y asistencia hídrica. El gobernador radical Juan Pablo Valdés mantiene una buena relación con el Gobierno nacional.

Catamarca y Salta recibieron $18.500 millones y $18.000 millones, respectivamente, y completaron el grupo de las cinco provincias con mayores transferencias. En ambos casos se trata de gobernadores peronistas que mantienen acuerdos con la administración de Milei y negocian el acompañamiento legislativo de manera puntual. Raúl Jalil, de Catamarca, recibió en varias oportunidades al Presidente, mientras que Gustavo Sáenz, de Salta, sostiene buenos vínculos con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el asesor presidencial Santiago Caputo. Entre Ríos, gobernada por Rogelio Frigerio, también acumuló $18.000 millones. Los primeros $6.000 millones llegaron el 19 de marzo por desequilibrio financiero, luego recibió $4.000 millones en abril, $5.000 millones en julio y otros $3.000 millones el 30 de octubre por la emergencia hídrica. La provincia no había recibido fondos durante el primer bimestre del año.

En el resto del reparto aparecen Mendoza y Chaco, con $14.000 millones cada una, destinados a las administraciones de los radicales Alfredo Cornejo y Leandro Zdero, ambos aliados electorales de La Libertad Avanza (LLA).

Jujuy recibió $13.500 millones por emergencia económica, bajo la gestión de Carlos Sadir, mientras que Neuquén obtuvo $12.000 millones para afrontar la emergencia ígnea solicitada por Rolando Figueroa. San Juan, gobernada por Marcelo Orrego, recibió $10.000 millones por emergencia hídrica y Santa Fe, bajo la administración de Maximiliano Pullaro, consiguió $8.000 millones por emergencia climática.

Los incendios que afectaron a la Patagonia también motivaron transferencias extraordinarias. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, recibió $6.500 millones, mientras que Claudio Vidal, de Santa Cruz, obtuvo $6.000 millones en dos desembolsos: $4.000 millones durante el verano para combatir los incendios y otros $2.000 millones en septiembre por la emergencia hídrica.

Córdoba, por su parte, recibió $5.000 millones luego de que Martín Llaryora declarara la emergencia penitenciaria. Finalmente, el único gobernador peronista abiertamente opositor a Milei que accedió a estos recursos fue Sergio Ziliotto, de La Pampa, quien recibió $3.500 millones el 1 de septiembre para atender la emergencia agropecuaria.

El informe también permite observar que nueve jurisdicciones no recibieron ATN durante los primeros diez meses del año, entre ellas Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof; Formosa, a cargo de Gildo Insfrán; y La Rioja, administrada por Ricardo Quintela. Tampoco hubo transferencias para la Ciudad de Buenos Aires, Tucumán, Río Negro, Tierra del Fuego, San Luis y Santiago del Estero.

Según los datos oficiales, al cierre de octubre el fondo acumulaba $2,39 billones, mientras que quedaban $51.255 millones de la partida presupuestaria anual todavía disponibles para distribuir. De esta manera, la asistencia financiera a las provincias vuelve a quedar en el centro de la discusión sobre el vínculo entre la Casa Rosada y los gobernadores, en momentos en que el Gobierno necesita negociar respaldos para el Presupuesto 2027 y otras iniciativas legislativas.