El canciller Pablo Quirno volvió a quedar en el centro de la controversia diplomática con Brasil luego de cuestionar la legitimidad del triunfo electoral de Luiz Inácio Lula da Silva, una postura que profundizó el deterioro de las relaciones entre ambos gobiernos. La crisis escaló después de que el funcionario calificara de "dudosa" la situación electoral brasileña, en un contexto marcado por los ataques de Javier Milei al mandatario vecino y el respaldo político del Presidente argentino a Flávio Bolsonaro. Las declaraciones generaron un nuevo malestar en Itamaraty y terminaron de consolidar la decisión brasileña de retirar definitivamente a su embajador en Buenos Aires.

La tensión bilateral venía acumulándose desde los cruces públicos entre Milei y Lula, a quienes separan profundas diferencias ideológicas y políticas. El mandatario argentino respaldó al sector político de Bolsonaro durante la campaña brasileña y lanzó reiteradas descalificaciones contra Lula, a quien llegó a calificar de "ladrón", "presidiario" y "basura socialista". La intervención de Milei en la disputa política brasileña provocó que el Gobierno de Lula convocara a consultas a su embajador Julio Bitelli y posteriormente decidiera reducir el nivel de representación diplomática entre ambos países.

El nuevo episodio terminó de profundizar el conflicto después de que la Cancillería brasileña considerara que las declaraciones de Quirno sobre el resultado electoral constituían una provocación adicional. La decisión de retirar definitivamente al embajador y mantener la representación diplomática en un nivel inferior refleja el deterioro de un vínculo que históricamente tuvo una importancia estratégica para ambos países. Desde Brasil también cuestionaron la actitud del Gobierno argentino y señalaron que no encuentran señales de una voluntad política para recomponer la relación.

En las últimas declaraciones públicas, Quirno había intentado relativizar la gravedad de la crisis y separar las diferencias políticas de los vínculos comerciales e institucionales. El canciller sostuvo que Argentina no tiene intención de romper relaciones con Brasil y afirmó que los acuerdos económicos, comerciales y militares continúan funcionando. "Para pelear, se hacen falta dos. Nosotros no vamos a entrar en esa pelea. No vamos a romper relaciones. Las manifestaciones se están dando de ambos lados. Ninguno es santo en esta situación", había señalado al explicar la postura de la Casa Rosada frente a la decisión brasileña.

Quirno también defendió la posición de Milei frente a los cuestionamientos de Brasil y atribuyó parte del conflicto a las diferencias ideológicas entre ambos gobiernos. En declaraciones televisivas, sostuvo que los calificativos utilizados por el Presidente contra Lula no debían interpretarse como insultos y cuestionó lo que consideró una doble vara del Gobierno brasileño frente a las intervenciones políticas de otros mandatarios. Además, recordó el episodio ocurrido en Venezuela, cuando Brasil dejó de representar los intereses argentinos en ese país, y lo consideró un antecedente de mayor gravedad para la relación bilateral.

La crisis diplomática abre un nuevo capítulo en la relación entre los dos principales socios del Mercosur y plantea interrogantes sobre el futuro de la cooperación política en la región. Mientras el Gobierno argentino insiste en que las diferencias ideológicas no deberían afectar los vínculos económicos ni los acuerdos estratégicos, Brasil tomó la decisión de profundizar el distanciamiento diplomático. El retiro definitivo del embajador y las nuevas declaraciones de Quirno reflejan que, por el momento, no hay señales concretas de una recomposición entre Buenos Aires y Brasilia.