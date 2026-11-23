La senadora Analía Balaudo presentó un pedido de informes para conocer qué ocurrió con los sistemas del Tribunal de Cuentas, cómo se resguardan las bases de datos provinciales y qué organismos están protegidos por el plan de ciberseguridad. El planteo también apunta al funcionamiento del centro de datos provincial, inaugurado con una inversión de US$9 millones

El bloque de senadores bonaerenses de La Libertad Avanza presentó un pedido de informes para que el Gobierno de Axel Kicillof explique el estado de la infraestructura informática provincial y las medidas que se adoptan para proteger la información pública. La iniciativa surgió luego de que el Tribunal de Cuentas interrumpiera preventivamente el funcionamiento de varias aplicaciones web, entre ellas el buscador de fallos, a raíz de vulnerabilidades críticas detectadas en PHP.

La suspensión, que se mantiene desde fines de octubre, afecta una herramienta fundamental para el acceso público a las resoluciones del organismo encargado de controlar las cuentas provinciales y municipales. Aunque el Tribunal atribuyó la interrupción a una medida preventiva de seguridad, todavía es necesario conocer qué sistemas estuvieron expuestos, cuánto tiempo permanecieron fuera de servicio y si se registraron accesos indebidos o pérdidas de información.

"Es fundamental conocer dónde se aloja la información del Estado bonaerense, quién la custodia y cómo se protege. La seguridad informática no es un tema secundario: implica resguardar información pública y garantizar el funcionamiento de los servicios estatales", sostuvo la senadora Analía Balaudo, autora del proyecto que lleva las firmas de Carlos Curestis, María Cecilia Martínez y María Luján Fiego.

El pedido solicita precisiones sobre las vulnerabilidades informáticas detectadas en octubre de 2026 y requiere saber si el Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT) provincial emitió alertas, qué organismos resultaron expuestos y qué medidas se adoptaron. También pregunta si se registraron accesos no autorizados o pérdida de información.

Otro de los puntos centrales es el Centro de Procesamiento de Datos «Rebeca Cherep de Guber», inaugurado por la Provincia en septiembre de 2024 con una inversión de US$9 millones financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo. El bloque solicita conocer qué organismos, sistemas y bases de datos funcionan allí, quién tiene a cargo su operación y seguridad, qué capacidad está actualmente en uso y si intervienen empresas privadas contratadas.

La iniciativa también exige información sobre el cumplimiento del Plan Integral de Ciberseguridad creado por el Decreto 8/2021, la adhesión de organismos, poderes y municipios, y la existencia de una estrategia que dé continuidad al programa previsto para el período 2021-2024. Además, consulta si la Provincia tiene identificados sistemas que todavía funcionan con programas que ya no reciben actualizaciones de seguridad.

El planteo se produce luego de distintos episodios que encendieron alertas sobre la infraestructura digital pública: el hackeo al sitio oficial del Gobierno bonaerense en enero de 2025, los intentos de intrusión a sistemas provinciales reconocidos por el propio ministro Carlos Bianco, el ataque informático que afectó los padrones de afiliación de IOMA en marzo de 2026 y el incidente que afectó los sistemas internos de la Cámara de Diputados en octubre de este año.

"No alcanza con anunciar inversiones en tecnología o inaugurar infraestructura. Hay que saber qué información se almacena, quién es responsable de custodiarla y qué protocolos existen para responder ante una amenaza. La Provincia tiene que garantizar que los datos de los bonaerenses estén protegidos y que los servicios públicos digitales funcionen", concluyó la legisladora.