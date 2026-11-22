Julio Bocca dejará la dirección artística del Ballet Estable del Teatro Colón en agosto de 2027, cuando Herman Cornejo asuma al frente de la compañía. El teatro porteño anunció el relevo con varios meses de anticipación y confirmó que el actual primer bailarín del American Ballet Theatre (ABT) de Nueva York será el encargado de conducir la próxima etapa del elenco.

En el comunicado difundido por el teatro, Bocca hizo un balance de su etapa al frente de la compañía y destacó el trabajo colectivo realizado durante su gestión. "Me voy muy feliz por lo que logramos juntos", expresó, al tiempo que subrayó la importancia de garantizar la continuidad del proyecto artístico.

"Acá lo más importante es el Ballet del Teatro Colón, su presente y su futuro", afirmó el bailarín, que también dedicó un mensaje a su sucesor. "Te vi crecer en tu carrera. Te deseo muchísima suerte en esta nueva etapa", le dijo a Cornejo.

Durante su dirección, el Ballet Estable trabajó en el fortalecimiento de sus producciones y en la calidad artística de sus presentaciones, según informó la institución. El director general del teatro, Gerardo Grieco, definió el período como "un punto de inflexión" y destacó el vínculo profesional y personal entre ambos bailarines.

La designación reúne nuevamente a dos referentes de la danza argentina cuyas trayectorias se cruzaron desde los primeros años de la carrera de Cornejo. Cuando tenía 16 años, Bocca lo alentó a participar del Concurso Internacional de Ballet de Moscú, donde obtuvo la medalla de oro y se convirtió en el bailarín más joven en alcanzar ese reconocimiento en la historia del certamen.

Tiempo después, ambos compartieron escenario en el American Ballet Theatre, compañía en la que Cornejo se desempeña como primer bailarín desde 2003. Ahora, el artista regresará a Buenos Aires para asumir la conducción del Ballet Estable del Colón, institución en la que inició su formación.

Su llegada a la dirección artística del Ballet Estable significará un regreso a la institución en la que estudió, esta vez con la responsabilidad de liderar a la compañía. Tras conocerse la designación, expresó que asumir el cargo representa un gran honor y que afrontará el desafío "con humildad y alegría".

Entre sus objetivos, adelantó que buscará fortalecer la proyección nacional e internacional del Ballet Estable del Teatro Colón, en una nueva etapa para el elenco.