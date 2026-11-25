El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, anunció una nueva reducción de la estructura administrativa porteña que contempla la eliminación del Ministerio de Espacio Público, la supresión de la Secretaría de Comunicación y Medios y la baja de 118 cargos jerárquicos.

La decisión forma parte del proceso de ajuste que impulsa desde el inicio de su gestión, con el argumento de reducir el gasto político, simplificar el funcionamiento del Estado y mejorar la administración de los recursos públicos. "Seguimos achicando la estructura del Estado", fue el mensaje elegido por el mandatario para presentar los cambios.

La reorganización también provocará modificaciones importantes en el gabinete. Con la desaparición del Ministerio de Espacio Público, Ignacio Baistrocchi dejará de estar al frente de esa cartera y sus responsabilidades serán distribuidas entre Gabriel Sánchez Zinny y Francisco Quintana, quienes absorberán las funciones dentro de sus respectivas áreas.

Por otra parte, Gustavo Gago ascenderá a secretario General de Gobierno y quedará a cargo de las competencias que hasta ahora correspondían a la Secretaría de Comunicación y Medios. En tanto, Fulvio Pompeo dejará la Secretaría General para asumir al frente de Relaciones Internacionales y Culto, luego de la eliminación de la Secretaría de Relaciones Federales.

Macri utilizó sus redes sociales para explicar el sentido político de la medida y defender el rumbo de su administración. "Desde el primer día tomamos la decisión de ordenar las cuentas, reducir estructuras burocráticas y cuidar la plata de los porteños. Por eso decidimos eliminar el Ministerio de Espacio Público, la Secretaría de Medios y dar de baja 118 cargos jerárquicos", escribió.

Luego resumió el objetivo de la política de ajuste con una frase: "Menos gasto político significa impuestos más bajos". Sin embargo, el dato político más significativo llegó en una segunda publicación, cuando reconoció que buena parte de las iniciativas de reducción fueron propuestas por Pilar Ramírez, presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Legislatura porteña. "Me gustaría aclarar, a fin de ser justo, que muchas de las propuestas de achicamiento de estructura que hemos implementado son aportes de Pilar Ramírez como presidenta del Bloque de LLA", sostuvo.





Con esta nueva reducción, la administración porteña acumula desde la llegada de Macri una baja de 8.954 puestos de trabajo, equivalente al 15% de la dotación total del Estado de la Ciudad, según cifras oficiales. De esta manera, el Gobierno asegura haber alcanzado la planta administrativa más baja de los últimos diez años, con un nivel que no se registraba desde 2015.

El ajuste también tuvo impacto en la composición del presupuesto: mientras que en 2023 las remuneraciones del personal representaban el 44% del gasto total, actualmente ese porcentaje descendió al 41%. Entre las herramientas utilizadas para alcanzar esa reducción estuvieron el congelamiento de ingresos, los programas de retiro voluntario y la implementación de nuevos mecanismos de evaluación del desempeño de los empleados públicos.

Desde el Ejecutivo explicaron que la digitalización y la modernización de los trámites permitieron eliminar puestos que dejaron de ser necesarios para el funcionamiento de la administración. En ese marco, ya habían sido suprimidos 359 cargos gerenciales, más del 20% de esa categoría. También se incorporaron herramientas para controlar la asistencia y las tareas del personal: relojes biométricos en más de 1.200 escuelas y establecimientos administrativos, además de una Hoja de Ruta Electrónica para los trabajadores que cumplen funciones en la vía pública. A esto se sumó un nuevo sistema de control de licencias médicas que, según datos oficiales, permitió reducir un 28% los días solicitados por ese concepto respecto del año anterior.

La reorganización se completa con medidas destinadas a mejorar la capacitación y el desempeño de los trabajadores estatales. Durante 2025 y los primeros meses de 2026, más de 15.000 agentes de calle, entre policías, inspectores, personal de tránsito y prevención, recibieron formación para mejorar la atención a los vecinos. Además, el Programa de Especialistas Profesionales (PEP) incorporó a 1.326 agentes con perfiles técnicos y universitarios, con el objetivo de retener capacidades dentro de la administración.

Con este nuevo recorte, Jorge Macri busca profundizar su política de reducción del Estado porteño, al tiempo que reconoce el protagonismo de La Libertad Avanza en la Legislatura en el diseño de algunas de las iniciativas que están modificando la estructura del Gobierno de la Ciudad.