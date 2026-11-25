La Justicia laboral resolvió extender por otros 180 días la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), por lo que el principal sindicato industrial del país continuará bajo administración judicial, al menos, hasta el 28 de mayo de 2027. La decisión fue adoptada por la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que también dispuso cambios en los responsables de conducir el proceso de normalización institucional, tanto a nivel nacional como en la seccional Zárate-Campana.

En el mismo fallo, firmado por los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González, se aceptó la renuncia de Alberto Biglieri como interventor y se designó a Ariel Martín Alonso como nuevo interventor nacional titular, mientras que Pablo Daniel Iglesias asumirá como interventor adjunto. Iglesias, además, conservará la responsabilidad específica sobre la seccional Zárate-Campana. La resolución establece una conducción jerárquica entre ambos funcionarios para evitar diferencias internas o situaciones que puedan paralizar el funcionamiento de la intervención.

Entre los principales obstáculos para avanzar con la convocatoria a elecciones aparece la dificultad para reconstruir el padrón de afiliados y el cuerpo de delegados. Según los informes presentados ante la Cámara, no se encontró documentación confiable y actualizada en la administración nacional ni en la seccional Zárate-Campana. El plan de trabajo contempla solicitar información a las empresas sobre sus trabajadores encuadrados en el convenio colectivo 260/75, cruzar esos datos con los aportes sindicales y reorganizar la representación de los delegados antes de avanzar con el proceso electoral.

La intervención judicial había comenzado en mayo de 2026, cuando la Cámara anuló las elecciones realizadas en Zárate-Campana por graves irregularidades, en las que Abel Furlán se había declarado ganador. Posteriormente, en septiembre, Biglieri pasó a compartir la conducción con Alonso e Iglesias mediante un triunvirato. Ahora, tras su renuncia, los camaristas resolvieron mantener a los dos interventores restantes y establecer una diferenciación de funciones para garantizar la continuidad administrativa y avanzar con la normalización democrática del gremio.

En paralelo, el proceso judicial también registró movimientos vinculados con la conducción sindical. Esteban Cabello, titular de la seccional La Matanza de la UOM, presentó un recurso para desistir de su reclamo en el expediente por los comicios, argumentando la necesidad de contribuir a la normalización de la organización. Por su parte, Furlán se presentó recientemente ante el juez federal Julián Ercolini, donde reclamó su sobreseimiento en una investigación por presunta defraudación al sindicato y su obra social, vinculada con contrataciones realizadas con la empresa USEM.

De esta manera, la UOM continuará bajo control judicial durante otros seis meses, en un escenario atravesado por cuestionamientos sobre la transparencia de los procesos electorales, problemas administrativos y disputas internas. La reconstrucción del padrón de afiliados y la reorganización del cuerpo de delegados serán los pasos centrales para recuperar la institucionalidad del sindicato y establecer las condiciones necesarias para convocar a elecciones que permitan devolver el control de la organización a sus representantes.