Comenzó este jueves en el Senado la sesión en la que el oficialismo busca aprobar la reforma electoral que suspende las PASO. También se trata la ley de ludopatía que ya tiene media sanción de Diputados.

El oficialismo insiste que tiene los votos para aprobar la reforma electoral que suspende las PASO. Dos modificaciones al proyecto original fueron claves: el primer paso fue retirar los artículos que habilitaban las colectoras. El otro paso fundamental fue la incorporación de Ficha Limpia para asegurarse el acompañamiento del Pro.

La sesión es presidida por Abdala debido a que el presidente Javier Milei está en Paraguay y Victoria Villarruel quedó a cargo del Ejecutivo.

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