En una entrevista con Antonio Lizzano en NU Radio, por Radio Zónica, la licenciada en Ciencias de la Comunicación Aldana Kaskich analizó el impacto de las redes sociales y la inteligencia artificial en la política. Advirtió que las cuentas falsas ya no solo difunden mensajes automatizados: también pueden crear perfiles y contenidos diseñados para despertar emociones, influir en la opinión pública y modificar conductas. De cara a las próximas elecciones en Argentina, anticipó que estas estrategias podrían tener un peso significativo.

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