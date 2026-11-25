Aldana Kaskich: "Hoy es muy difícil darse cuenta que es verdad y que es mentira"
En una entrevista con Antonio Lizzano en NU Radio, por Radio Zónica, la licenciada en Ciencias de la Comunicación Aldana Kaskich analizó el impacto de las redes sociales y la inteligencia artificial en la política. Advirtió que las cuentas falsas ya no solo difunden mensajes automatizados: también pueden crear perfiles y contenidos diseñados para despertar emociones, influir en la opinión pública y modificar conductas. De cara a las próximas elecciones en Argentina, anticipó que estas estrategias podrían tener un peso significativo.
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