De cara a los comicios locales de 2027, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires difunde información para que las personas extranjeras residentes en el distrito porteño consulten el padrón provisorio de electores migrantes y verifiquen la correcta registración de sus datos filiatorios. Según el cronograma establecido por el Tribunal Electoral de la Ciudad, hay tiempo hasta el 10 de diciembre para realizar el chequeo e iniciar reclamos en caso de detectar inconsistencias o ausencia en el listado. El trámite es gratuito, digital y constituye un paso clave para garantizar el ejercicio del derecho al voto en la Ciudad.

Desde la institución remarcaron que, si bien el empadronamiento de la población migrante en la Ciudad es automático, resulta fundamental realizar el control preventivo en esta instancia para evitar inconvenientes el día de la elección y asegurar el pleno ejercicio de los derechos políticos y de participación ciudadana.

La consulta debe efectuarse de manera online a través del portal oficial electoralcaba.gob.ar, plataforma donde también se encuentra habilitado el formulario para gestionar correcciones.

De acuerdo con la normativa electoral vigente en la Ciudad, están habilitadas para votar las personas migrantes que cumplan con los siguientes requisitos:

l Tener 16 años o más.

l Contar con residencia permanente en la República Argentina.

l Poseer Documento Nacional de Identidad (DNI) de extranjero/a.

l Registrar domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

l No encontrarse alcanzadas por las inhabilitaciones establecidas en el Código Electoral.

Al ingresar al sistema, la Defensoría recomienda revisar con especial atención la ortografía de nombres y apellidos, el número de documento y el domicilio declarado. En caso de no figurar en la nómina o advertir datos erróneos, los electores deberán completar el formulario de reclamo disponible en el mismo sitio web antes del 10 de diciembre, detallando el inconveniente y adjuntando imágenes legibles del frente y el dorso de su DNI.

Con el objetivo de acompañar a la ciudadanía en el acceso a este derecho, la Defensoría del Pueblo pone a disposición sus equipos de orientación y asistencia gratuita a través de sus canales habituales:

l Atención presencial: Av. Belgrano 673, de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas.

l WhatsApp: 11 7128-8301

l Línea gratuita: 0800 999 3722

l Redes sociales: @defensoriacaba