La suspensión de las elecciones primarias para el próximo año se encamina a ocupar un lugar central en la última semana de sesiones ordinarias del Congreso. En el Senado, el proyecto podría tratarse el jueves 26, aunque el oficialismo todavía debe acordar un cambio en el texto y reunir los apoyos necesarios. La agenda legislativa también incluye el Presupuesto 2027 en Diputados.

La modificación pendiente se relaciona con la representación argentina en el Parlamento del Mercosur. La propuesta establece que el Congreso cubra 19 bancas: 12 serían asignadas a diputados y siete a senadores, en proporción a la representación de los sectores políticos en cada cámara.

La controversia se concentra en las otras 24 vacantes, correspondientes a los distritos regionales. El proyecto plantea que las cubran las legislaturas provinciales con integrantes propios, pero desde algunos sectores objetan que esos representantes no podrían ser legisladores provinciales. El oficialismo confía en resolver el punto antes de la sesión.

La disputa decisiva, de todos modos, pasa por los votos. La oposición busca convencer a legisladores que todavía no definieron su postura, entre ellos José María Carambia y Natalia Gadano, de Santa Cruz; los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut; y la neuquina Julieta Corroza, cuya posición, según la nota, está atenta a las definiciones del gobernador Rolando Figueroa.

Tras la firma del dictamen, La Libertad Avanza (LLA) calcula que cuenta con 38 votos y aspira a llegar a 40 para evitar sobresaltos durante la votación. El proyecto requiere al menos 37 apoyos. El oficialismo prevé sumar a su bloque, a la mayoría de la UCR, al Pro y a legisladores provinciales, mientras continúa buscando señales de respaldo entre gobernadores y sectores peronistas dialoguistas.

Los mandatarios provinciales, de acuerdo con el artículo, priorizan conservar influencia en sus propios distritos y evitar que La Libertad Avanza (LLA) impulse candidaturas competitivas en las elecciones locales. Esa lógica también incide en las conversaciones sobre la reforma: mientras el oficialismo procura cerrar acuerdos, dirigentes peronistas intentan persuadir a los indecisos para que rechacen la suspensión.