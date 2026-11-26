El jefe de Gabinete, Diego Santilli, presentó su primer informe de gestión ante el Senado y aprovechó su debut parlamentario para realizar una fuerte defensa del gobierno de Javier Milei, reivindicar las principales medidas económicas y anticipar que el Presidente buscará un segundo mandato. “Les pido que hagamos memoria de dónde venimos”, expresó al comienzo de su exposición, en la que también reconoció el papel de Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA).

El funcionario se presentó en el recinto pasadas las 15 del miércoles, en cumplimiento del artículo 101 de la Constitución Nacional, que establece la obligación del jefe de Gabinete de informar periódicamente al Congreso sobre la marcha de la administración.

La herencia recibida y la defensa del Gobierno

Durante el primer tramo de su discurso, que leyó en tono monocorde, Santilli describió la situación económica y social que, según su interpretación, recibió Milei al asumir en diciembre de 2023. “Era un país en ruinas”, sostuvo, antes de enumerar problemas como el cepo cambiario, las regulaciones, el endeudamiento y la inflación. “Cepo, regulaciones, parches, default”, resumió.

En ese contexto, aseguró que el Presidente logró ordenar la economía después de recibir la peor herencia de los últimos 40 años. También destacó los cambios en materia de seguridad y afirmó: “Pasamos de 9000 piquetes a cero”, en un reconocimiento al trabajo de Bullrich durante su gestión al frente del Ministerio de Seguridad.

El jefe de Gabinete también recordó las críticas que anticipaban que el Gobierno no lograría sostenerse políticamente ni conseguir respaldo parlamentario para sus iniciativas. “Dijeron que este Congreso nunca le iba a votar una ley. Le erraron en el análisis. No se cayó a los seis meses, hoy va por la reelección”, afirmó. En esa línea, destacó que durante los primeros años de gestión se aprobaron reformas que consideró entre las más profundas de las últimas décadas y sostuvo que Milei consiguió en dos años resultados que a otros gobiernos les demandaron entre diez y veinte años.

Inflación, pobreza y resultados económicos

Al repasar los indicadores económicos, Santilli aseguró que la inflación anual pasó del 211% al 30% y que la pobreza descendió del 57% al 32%. También destacó los tres años consecutivos de superávit financiero, la eliminación del cepo cambiario y la reducción de 25 impuestos, entre ellos el impuesto PAIS, creado durante la administración de Alberto Fernández. En ese tramo, reconoció especialmente el trabajo del ministro de Economía, Luis Caputo, y sostuvo que el ordenamiento de las cuentas públicas permitió reducir tanto la inflación minorista como la mayorista.

Otro de los ejes de su exposición fue la llegada de inversiones y el crecimiento de las exportaciones. El funcionario destacó la aprobación de 30 proyectos bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), por un monto cercano a los 80.000 millones de dólares. Además, señaló que las exportaciones argentinas alcanzaron los 87.000 millones de dólares durante los primeros diez meses del año. En materia de asistencia social, hizo una referencia directa a la gestión de Sandra Pettovello y afirmó que “ordenar es que la ayuda social llegue sin intermediarios”. También defendió la idea de que “la mejor política social es el trabajo”.

Universidades, educación y el respaldo a Pettovello

Uno de los pasajes que generó mayor atención estuvo relacionado con el financiamiento universitario. “A las universidades también les trajimos orden”, aseguró Santilli, quien defendió la política presupuestaria del Gobierno y sostuvo que durante 2024 se incrementaron un 270% los gastos de funcionamiento de las casas de altos estudios. Según su explicación, durante la administración anterior los fondos permanecían congelados y llegaban con dos meses de demora. “Había que cambiar las cosas de raíz, y eso lo hizo nuestra gran ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello”, agregó. Sus declaraciones se produjeron mientras las universidades reclaman mayores partidas presupuestarias que las contempladas en el proyecto de Presupuesto 2027, que será tratado en la Cámara de Diputados.

En el cierre de su primera exposición, el jefe de Gabinete volvió a destacar el liderazgo presidencial y presentó el rumbo de la administración libertaria como un proceso de transformación estructural. “El presidente Milei está cambiando la Argentina para siempre. Y cuando se escriba la historia de estos años, va a ser recordado como el presidente que se animó a ir a la raíz de los problemas y sentó las bases para que la Argentina vuelva a ser una potencia”, afirmó. Finalmente, antes de habilitar la primera ronda de preguntas de los senadores, concluyó: “Esta vez, la Argentina va para adelante”.

Las respuestas a la oposición: RIGI, PASO y reservas de oro

Durante el intercambio con los legisladores, Santilli defendió el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones frente a los cuestionamientos del peronismo por los beneficios fiscales que contempla. “El RIGI tiene costo fiscal cero”, respondió, y argumentó que los proyectos que ingresaron al régimen no se habrían concretado sin ese marco de incentivos. “No tiene costo fiscal, todo lo contrario”, insistió. También fue consultado por la reforma política y la suspensión de las PASO, iniciativa que se debatirá en el Senado. Ante una pregunta del senador peronista Fernando Salino, justificó la eliminación de las primarias por su impacto presupuestario y estimó que representan un gasto de 200 millones de dólares.

Otro de los temas planteados por el bloque justicialista fue el destino de las reservas de oro del Banco Central. Frente a las dudas sobre la ubicación de los lingotes, el ministro aseguró que las reservas que no están en el país se encuentran depositadas en Basilea, Suiza, y no en Inglaterra, como había trascendido. “Las reservas de oro de la República Argentina están perfectamente cuidadas”, afirmó, y recomendó consultar los informes de la Auditoría General de la Nación (AGN). También respondió sobre el endeudamiento de los hogares y sostuvo que, a diferencia de lo que ocurría en 2023, el salario formal actualmente supera en un 24% el valor de la canasta básica de una familia tipo. Según su explicación, la deuda bancaria tuvo un incremento limitado, mientras que la no bancaria retrocedió.

Obra pública, empleo y el informe ante el Congreso

En materia de infraestructura, Santilli defendió la decisión del Gobierno de reducir la participación estatal en la ejecución de obra pública y ampliar el esquema de concesiones privadas. “Nosotros tenemos la convicción de que el sector privado lo hace mejor, más rápido, con menos costos y menos corrupción o sin corrupción”, expresó ante las consultas de los senadores. En ese sentido, aseguró que ya fueron concesionados 9.000 kilómetros de rutas nacionales. Por otra parte, destacó la evolución del empleo privado y afirmó que durante el segundo trimestre de 2026 se incorporaron 121.000 puestos de trabajo en comparación con el mismo período del año anterior.

La presentación estuvo precedida por el envío del informe de gestión número 146, en el que Santilli respondió más de 1.287 preguntas formuladas por los legisladores. El documento incluyó precisiones sobre el sistema de medición de la inflación, el estado de la revisión del programa acordado con el Fondo Monetario Internacional, la evolución del consumo y el cumplimiento de los pagos de las prestaciones por discapacidad, además de información sobre empleo y actividad económica. Se trató de la primera presentación parlamentaria de Santilli desde que asumió como jefe de Gabinete el 30 de junio, tras la salida de Manuel Adorni. Con su exposición, el funcionario buscó respaldar el programa económico, defender las decisiones del Ejecutivo y reforzar el mensaje político de continuidad de Milei de cara a 2027.