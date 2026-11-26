Un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) señaló deficiencias en la planificación, la ejecución presupuestaria y el control de obras del programa N.º 40 de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE). El relevamiento, según el material difundido, observó problemas en las estaciones Palermo y Scalabrini Ortiz y trabajos que no habrían alcanzado los objetivos previstos.

Uno de los principales cuestionamientos apunta al costo de las obras, que aumentó un 48% respecto del contrato original, sin documentación técnica que justificara la suba. El auditor Lisandro Teszkiewicz sostuvo que “el gobierno aumentó casi un 50% el costo de una obra que aun con esas modificaciones no resolvió los problemas que debía solucionar”. Agregó que la falta de respaldo impide controlar “a dónde fue ese dinero”.

En Palermo y Scalabrini Ortiz, la auditoría constató que no se impermeabilizaron las bóvedas como indicaban los pliegos. En lugar de detener las filtraciones, se instalaron canalizaciones para conducir el agua, que seguía ingresando a las estaciones. En Scalabrini Ortiz, además, el agua era derivada hacia las vías mediante chapas colocadas sobre la bóveda.

El informe también consignó faltantes de señalización podotáctil para personas con discapacidad visual, canaletas expuestas, descargas de agua hacia las vías y puertas de acceso restringido sin señalizar. Asimismo, registró cableado eléctrico sin la protección correspondiente. Teszkiewicz advirtió que los usuarios quedan expuestos a “riesgos graves de electrocución, cortocircuitos o caídas”.

En materia de seguimiento, el documento señaló que no había mecanismos formales de monitoreo, planes de trabajo ni informes mensuales sobre los avances. También encontró diferencias entre las tareas asentadas durante las inspecciones y los progresos consignados en las certificaciones de obra.

Las observaciones alcanzaron además los expedientes de contratación: faltaban documentos y no se habían incorporado las ofertas de Siemens Mobility S.A. y Alstom Transporte S.A., lo que, según el material, dificulta verificar el cumplimiento de los requisitos de selección. El informe también indicó que los montos de contratos ya adjudicados aumentaron sin cumplir requisitos como readecuar las garantías o aprobar previamente las redeterminaciones de precios.

Al referirse a los hallazgos, Teszkiewicz afirmó que “sin controles, garantías, seguridad adecuada y sin cumplir con la normativa” se deteriora la infraestructura de la Ciudad. El auditor vinculó las deficiencias con las condiciones de uso de las estaciones y sostuvo que, mientras aumentan los boletos, “disminuye la calidad de vida de quienes transitamos la Ciudad”.