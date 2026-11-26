El legislador porteño Eugenio Casielles cuestionó al Gobierno de Javier Milei por las polémicas en torno a las contrataciones directas y reclamó explicaciones sobre el manejo de los recursos públicos. Durante un editorial en el programa Proyecto C, advirtió que la transparencia debe demostrarse con hechos y no solamente con discursos, y le pidió al Presidente que mantenga los mismos criterios que sostenía cuando cuestionaba a las administraciones anteriores.

“Una contratación directa no es por sí misma un delito, pero cuando se administra dinero público, las explicaciones no son una concesión que el Gobierno hace cuando quiere, son una obligación”, afirmó Casielles. De esta manera, puso el foco en la necesidad de que los funcionarios brinden información clara sobre los procedimientos utilizados para contratar servicios y administrar fondos estatales.

En un editorial en Proyecto C, el dirigente también apuntó directamente contra Milei y lo desafió a recordar sus propias críticas al kirchnerismo. “Milei, si esto pasaba con los K, ¿qué diría? Yo me acuerdo de usted llamándolos las manos porosas del Estado”, expresó, al establecer un paralelismo entre los cuestionamientos que el actual mandatario realizaba desde la oposición y las controversias que ahora involucran a su propia administración.

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Casielles profundizó su cuestionamiento al advertir que el Gobierno no debería utilizar criterios diferentes según quién esté al frente del Estado. “En este caso hablaría de manos porosas también, no hay que ser hipócrita”, sostuvo. Su planteo apuntó a la coherencia política del Presidente y a la responsabilidad de quienes ejercen funciones públicas frente a las denuncias y sospechas vinculadas con las contrataciones estatales.

Finalmente, el dirigente dejó un mensaje directo sobre la responsabilidad institucional del oficialismo y la necesidad de garantizar mecanismos de control. “La transparencia no se demuestra con discursos, se demuestra con decisiones”, concluyó. Con esa frase, Casielles reclamó que el Gobierno dé respuestas concretas sobre las contrataciones cuestionadas y evite reproducir las prácticas que Milei convirtió en uno de sus principales blancos de crítica durante su carrera política.