"Nadie está en la calle vendiendo porque quiere. Nadie quiere hacer las cosas ilegales. Lo que quiero es un trabajo digno, terminar mi carrera de periodismo, estudiar, leer", enfatiza Celeste en Noticias Urbanas.

El punto de venta era un día de recital, cerca de la cancha de Huracán, en Parque Patricios.

Cuando vino el operativo, no le dijeron que se retire. La agredieron.

"Me pegaron, me pegaron con una cachiporra en la pelvis, me amenazaron con llevarme detenida a mí, a mi esposo y a mi primo, y me quisieron sacar el agua mineral que era mi plata, mi ingreso", contó.

"Si me hubiesen dicho 'flaca, esto no se puede, te podés retirar', yo me iba. No había por qué forcejear, no había por qué pegar", agregó.

Después de eso quedó en shock. Se levanta llorando, no puede dormir, ve un policía y le da terror acercarse.

"Estoy hablando desde un lugar de mucho dolor, no es solo 'estoy mal', es que estoy en shock todavía", señaló.

Celeste no pide robar. Pide que la dejen trabajar.

"La lucha continúa, pero no tengo que lucharla sola y lloro todas las noches", finalizó ante NU.