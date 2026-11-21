Más de 60 chicos y chicas de entre 9 y 11 años serán protagonistas de un homenaje al Indio Solari que tendrá como escenario la Legislatura porteña. El próximo martes 24 de noviembre, a las 11, estudiantes del Colegio Integral Nuevos Ayres, de Villa Devoto, compartirán las canciones de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota que vienen preparando como parte de un proyecto educativo nacido en la escuela.

La propuesta se desarrolló desde el área de Música y tiene como punto de partida una experiencia que comenzó durante este año con el taller de Himno para los actos escolares. La iniciativa fue creciendo a partir del interés de los propios estudiantes y de sus docentes, hasta convertirse en un trabajo musical colectivo que ahora tendrá una presentación pública, en consonancia con el Día de la Música, que se conmemora cada 22 de noviembre.

Cecilia, docente de la institución, contó cómo nació la idea: "Durante este año surgió el proyecto de taller de himno en actos. Cuando falleció el Indio Solari, el 5 de junio de este año, hicieron un homenaje en la escuela con fragmentos de algunos de sus temas, y salió muy bueno. Entonces, el profesor Luciano Molina, del taller, propuso hacer un homenaje tocando las canciones del Indio".

A partir de aquella experiencia, los chicos comenzaron a trabajar sobre distintas composiciones del músico, con ensayos, arreglos y participación de los diferentes grupos. Muchos ya conocían al Indio y sus canciones, mientras que para otros el proyecto significó una oportunidad de descubrir su obra y acercarse a una parte importante de la historia del rock argentino.

El ensamble reúne una variedad de instrumentos: teclado, percusiones, tambor, redoblante, batería y ukelele. La diversidad de sonidos y la participación de los distintos grupos forman parte de una experiencia que pone el acento tanto en el resultado musical como en el proceso de aprendizaje, la escucha y el trabajo compartido.

El repertorio preparado incluye canciones emblemáticas como "Vencedores vencidos", "Todo un palo", "La bestia pop", "El pibe de los astilleros", "Encuentro con un ángel amateur" y "Ji ji ji". También interpretarán fragmentos de "Un poco de amor francés", "El tesoro de los inocentes", "Fusilados por la Cruz Roja" y "Ya nadie va a escuchar tu remera".

La presentación tendrá una puesta en escena pensada por los propios estudiantes y sus docentes. Comenzará con el Himno Nacional Argentino, interpretado por los alumnos y alumnas del taller de Himno, y un video institucional que presentará el recorrido del proyecto. Luego, los chicos ingresarán al salón desde la puerta hasta el escenario al ritmo de "Un poco de amor francés". Los distintos grupos se irán alternando con sus canciones y el cierre será colectivo, con un fragmento de "Ya nadie va a escuchar tu remera".

También habrá lugar para algunas referencias al universo ricotero. Los estudiantes llevarán una bandera con la frase "La banda de mi calle", realizada en el taller de Plástica, y repartirán pequeños bocaditos de ricota, en alusión al nombre de Los Redonditos de Ricota y a una tradición de los primeros espectáculos de la banda, cuando se ofrecían estos bocados al público.

La experiencia se inscribe en una propuesta educativa que el Colegio Integral Nuevos Ayres desarrolla desde hace más de dos décadas, incorporando la música, las artes gráficas y el teatro como herramientas de aprendizaje y expresión. La institución, ubicada en Bahía Blanca 2246, Villa Devoto, trabaja desde 1992 con una perspectiva que busca acercar a sus estudiantes distintas manifestaciones culturales y promover su participación activa en los procesos de aprendizaje.

En este caso, el homenaje permitió que la música popular ingresara al ámbito escolar como una oportunidad para conocer, interpretar y recrear una obra artística. Los chicos no solamente aprendieron canciones: participaron de una producción colectiva, exploraron instrumentos, asumieron distintos roles y prepararon una presentación que les permitirá compartir con otras personas el resultado de su trabajo.

El reconocimiento de la Legislatura

Por el valor de esta experiencia, la Legislatura porteña aprobó un proyecto de declaración presentado por el diputado Andrés La Blunda, que reconoce de Interés Educativo de la Ciudad de Buenos Aires el proyecto artístico y pedagógico desarrollado por el Colegio Integral Nuevos Ayres en homenaje a Carlos "Indio" Solari.

En los fundamentos, el legislador destaca que la propuesta articula formación, música, cultura y participación estudiantil, y subraya que las actividades artísticas constituyen una parte significativa de la formación integral de niñas y niños.

La Blunda señala que la iniciativa permite que los estudiantes participen activamente en la construcción de conocimientos y desarrollen sus capacidades expresivas a través de la creación colectiva. También pone en valor la trayectoria de la escuela en la incorporación de experiencias culturales a la vida escolar.

Uno de los conceptos centrales del proyecto es que la música no funciona únicamente como contenido de enseñanza, sino como una herramienta pedagógica que permite trabajar en equipo, desarrollar capacidades y acercarse a distintas manifestaciones de la cultura nacional.

El legislador también resalta la importancia de que el trabajo realizado en el aula pueda trascender el espacio cotidiano de la escuela y convertirse en una experiencia compartida con la comunidad.