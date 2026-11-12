Los chicos patagónicos con León XIV

Un contingente de jóvenes del fin del mundo estuvo en la basílica de Luján. Santa Cruz está presente.

A solo seis metros del Papa se ubicaron. La coordinadora del grupo María de la Paz Salinas señala que “están volviendo con el mensaje en el corazón que nos dejó León XIV”.

Salinas, responsable de Acción Católica de la localidad de Caleta Olivia (Santa Cruz norte) explicó a Noticias Urbanas como fue el armado de la larga marcha.

Dos mil kilómetros de distancia. “Organizamos venta de números y empezamos todos los domingos después de misa con feria de platos dulce y un día nos dieron la noticia (el intendente Pablo Carrizo) que nos daban un colectivo y un microbús (para el idioma Vaticano una cápsula)".

Mínimo 28 horas de viaje. Los pibes llegaron con la bandera del pueblo y su emoción incalculable.

Una de las chicas deja su testimonio. “Hola mi nombre es Ignacia. Estoy llena de gratitud y llevo la imagen de la bendición de Dios cuando uno menos la espera. Para mis padres son días de alegría. Luego de tiempos difíciles está saliendo el sol. Agradecida porque los tiempos de Dios son perfectos y él abre los caminos aun cuando perdemos las esperanzas".