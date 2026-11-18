El próximo 1 de diciembre Mauricio Macri va a presentar en La Rural un documental que evoca la campaña del “Sí se puede” en las elecciones de 2019.

Alguien lo convenció de que la rememoración melancólica de esa añoranza del pasado es una jugada que puede ayudarle a recuperar protagonismo y centralidad.

La base de sustento de esta movida es el libro “24 de agosto”, escrito por Nicolás Roibás y Miguel Velarde, que describe la movilización ciudadana de aquel día de 2019.

Fue aquella recordada y sorpresiva marcha a la Plaza de Mayo para darle apoyo a Macri tras la dura derrota que había sufrido dos semanas antes en las PASO ante Alberto Fernández.

Los autores del libro desarrollan una tesis bastante disparatada. Sostienen que esa jornada fue algo así como “el 17 de octubre de Cambiemos” por la forma en que la gente salió a las calles para “rescatar” a su líder.

Ahora la construcción de ese relato entra en una nueva fase con el lanzamiento de un podcast con videos y testimonios que recuerdan esos días dentro de un marco narrativo de fuerte tono emotivo.

El objetivo es tratar de “reconectar” con muchos de los votantes históricos del PRO e intentar reinstalar la identidad del partido tras el cimbronazo que produjo en sus filas la irrupción de Milei.

“Si hubiera que analizarlo en términos psicológicos habría que decir que los asesores de Macri están incurriendo en un fenómeno de magnificación. Una distorsión que agranda de forma desproporcionada el significado de un suceso”, señala uno de sus colaboradores en el área de prensa.

Con la campaña del “Sí se puede” el expresidente logró una gran remontada en 2019. De una caída por paliza en las primarias de agosto (47 puntos contra casi 32) pudo recortar la diferencia a ocho puntos en las generales de octubre (48 a 40).Sobrado evalúa que “la proeza fue posible gracias a una intensa seguidilla de grandes movilizaciones en todo el país que diseñó con urgencia Marcos Peña y que le permitió al macrismo recuperar algo de la mística perdida”.

El asesor afirma que “significó un esfuerzo enorme en su momento. En buena medida Macri demostró coraje para sobreponerse en medio de una situación muy adversa y sacó a relucir una dosis de garra para defender a su Gobierno que no había tenido antes en la campaña para las primarias”.

“Pero toda esa inyección energética solo sirvió para que la derrota final de Cambiemos ante el peronismo fuera un poco más digna. Nada más que eso. No fue una epopeya. No fue una gesta que quedó grabada en la historia como ahora pretenden presentarla algunos consultores políticos de ciencia ficción que orbitan cerca del expresidente.”

“Y hay otro dato no menor que tiene que ver con la cultura futbolera, un paño que Macri conoce muy bien. ¿Quién puede reivindicar con sentido épico una elección en la que salió segundo? Es insólito. Ya lo dijo el doctor Carlos Bilardo con claridad meridiana: ‘Lo único que importa es salir primero. Nadie se acuerda del subcampeón’”, analiza Sobrado.

La apuesta en la que se embarcan ahora Macri y sus más incondicionales es que esta propuesta audiovisual consiga tocar, conmover y activar la movilización participativa de mucha gente que, según ellos, sigue confiando en el PRO como herramienta política. Parece difícil.