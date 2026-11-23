Cada escultura y obra de arte de Buenos Aires tiene una historia, y esa historia se conserva en el MOA (Monumentos y Obras de Arte), el taller de la Ciudad que se ocupa de restaurar y cuidar el patrimonio escultórico porteño. Ahora, el MOA dio un nuevo paso en su proceso de modernización con la digitalización de parte de su archivo.

Así, los vecinos, estudiantes o investigadores pueden acceder online a la ficha técnica de cada pieza, conocer sus características básicas y su ubicación en el mapa. Quienes deseen acceder a mayor información pueden visitar el nuevo archivo físico del taller, donde se conservan diversos documentos de cada obra, algunos con más de un siglo de antigüedad.

"La Ciudad es única por las esculturas, los monumentos y las obras de arte que habitan sus calles, parques y plazas. Tenemos un taller increíble que se encarga de preservar el patrimonio escultórico porteño. Disponibilizar el archivo del MOA es un paso más para acercarlo a los vecinos”, sostuvo el ministro de Espacio Público de la Ciudad, Ignacio Baistrocchi.

La nueva herramienta ya está disponible en la web oficial de la Ciudad, buenosaires.gob.ar/inicio/moa. Allí se puede buscar cada obra por su nombre o por el de su autor y acceder a su información, que incluye una imagen de la ficha técnica que se conserva en el archivo del MOA y una pequeña biografía del artista.

El catálogo reúne todas las piezas que están en el espacio público porteño, desde grandes monumentos hasta bustos, fuentes y esculturas de plazas y parques, y está pensado tanto para quien quiera saber más sobre la escultura de su barrio como para quienes necesiten un primer acercamiento a una obra para un trabajo de estudio o investigación.

Qué guarda el archivo del MOA

Toda obra emplazada en el espacio público porteño tiene en el MOA su propia carpeta con documentos históricos vinculados a esa obra y el registro de las intervenciones que recibió a lo largo del tiempo.

El archivo físico reúne más de 300 cajas y más de 2.500 carpetas con fichas técnicas, fotografías, planos, notas de prensa, documentos administrativos, biografías de autores y cartas, un volumen que crece a medida que se suman esculturas o monumentos al patrimonio público, o se registran nuevas intervenciones.

El material resulta clave para el trabajo diario de los restauradores: les permite conocer el estado original de cada pieza y contar con información precisa a la hora de reponer o reconstruir elementos vandalizados, robados, perdidos o dañados por el clima o el paso del tiempo.

El archivo también está incorporando nuevas formas de registro. Hoy se conservan, por ejemplo, modelados 3D de las piezas repuestas en el monumento Carta Magna y Cuatro Regiones Argentinas (conocido como Monumento a los Españoles), que podrán utilizarse si alguna vez se necesitara una nueva reposición, y mapeos de diagnóstico e intervención realizados con imágenes de drones, como en el caso de la fuente monumental Las Nereidas.

Aunque el archivo está orientado principalmente a estudiantes e investigadores, cualquier persona interesada puede solicitar una visita para consultar la documentación de una obra escribiendo a archivomoa@buenosaires.gob.ar.

Una historia de 70 años y una gran renovación reciente

El MOA acaba de cumplir 70 años: nació en 1956, cuando la entonces Municipalidad de Buenos Aires creó el Departamento de Monumentos y Obras de Arte, que dependía de la entonces Dirección de Paseos. Su objetivo era proteger y restaurar el creciente patrimonio de arte público de la Ciudad. Ya desde 1953, el escultor Jesús Páez Torres se ocupaba del mantenimiento de esculturas y monumentos junto a un ayudante. Con la creación del MOA, ese primer equipo pasó a tener cuatro personas, dos escultores principales y dos ayudantes, y trabajaba en talleres ubicados debajo de las vías del ferrocarril, en avenida Dorrego y avenida Figueroa Alcorta. De esa primera época se conservan diversas fotografías que permiten observar el crecimiento del equipo y las tareas que desarrollaron en esos años.

De a poco, el área empezó a hacerse un lugar en el campo artístico local. En 1964, el diario La Nación publicó una primera nota sobre su trabajo, en la que destacaba a escultores como Páez Torres y Blas Gurrieri. En 1968 el taller recibió visitas como la del pintor Benito Quinquela Martín y la de Antonieta Ferrario, la modelo que usó Lucio Correa Morales para La Cautiva (1905). También pasaron por ahí los escultores Antonio Miguel Nevot, Luis Rovati, Antonio Devoto y Horacio Juárez.

En 1983, con el escultor Antonio Scarpato al frente, el MOA se mudó a su sede actual en Plaza Sicilia. Allí se encontraba una construcción que había formado parte del conjunto del caserón de Juan Manuel de Rosas. En 1887, la empresa Rufino Varela y Compañía había instalado allí la primera usina eléctrica de la Ciudad, que abasteció a Palermo hasta 1916, cuando quedó en desuso, y después se usó como depósito municipal de kerosén. La mudanza permitió armar allí dos grandes naves de taller, una oficina administrativa y un playón para las obras en tránsito y para las restauraciones que, por sus dimensiones o sus materiales, había que hacer al aire libre. En un edificio cercano, conocido como “El Tambito”, se creó además la Escuela de Restauración, especializada en restauración y conservación escultórica. Las nuevas condiciones de trabajo y este espacio de formación impulsaron la profesionalización en el ámbito de la conservación y la restauración.

En 1995 se sumó el PREMOA (Programa de Recuperación de Monumentos y Obras de Arte), coordinado por Silvia Méndez y financiado por la Fundación del Banco Ciudad. Becó a 15 estudiantes o egresados de las escuelas de arte municipales Lola Mora, Yrurtia y Manuel Belgrano, y algunos de los actuales restauradores del MOA entraron a través de ese programa. En 2023 comenzó a gestarse el Archivo del taller, con el trabajo de ordenamiento, sistematización y guarda de los documentos del arte público de la Ciudad.

Con la actual gestión del gobierno porteño, inició una etapa de gran renovación del MOA. En octubre del 2025 la Ciudad finalizó un proyecto integral de puesta en valor, modernización y ampliación del taller. La obra incluyó la restauración de las naves existentes, que poseen gran valor como patrimonio histórico porteño, y la readecuación de áreas de trabajo. Se instalaron nuevas herramientas y el equipamiento necesario, como amplias mesadas y estanterías, que ayudan a ordenar el espacio y facilitan las tareas diarias del equipo de restauradores.

El taller también funciona como un museo a cielo abierto, donde se exhibe parte de las obras que se encuentran en proceso de restauración. En el nuevo Patio de Esculturas se encuentran además obras que, tras sufrir actos de vandalismo o el desgaste del tiempo y el clima, debieron ser retiradas de sus emplazamientos originales para preservarlas adecuadamente.

Por otra parte, se diseñó un pabellón separado y abierto al público, que sumó un salón de usos múltiples y espacios donde se realizan charlas, actividades y exposiciones para investigadores, vecinos y visitantes. El proyecto contempló también el reacondicionamiento de los exteriores, con una pérgola metálica que conecta las áreas de trabajo con el nuevo pabellón y genera un espacio sombreado, adecuado para las esculturas restauradas al aire libre.

Por primera vez, el MOA tiene un espacio dentro del taller para su archivo físico, donde se preserva la documentación de las esculturas y monumentos de la Ciudad. Para garantizar la conservación de los documentos, el nuevo área de guarda cuenta con condiciones de temperatura y humedad estables, y con mobiliario ignífugo e hidrófugo (estanterías y planeras metálicas).

Visitas guiadas todo el año

El MOA está abierto al público todo el año, de lunes a viernes, entre las 10 y las 17, con acceso libre al Patio de Esculturas. En ese horario también se puede participar de visitas guiadas gratuitas, que duran alrededor de una hora, para conocer la historia del taller, su archivo y observar el espacio donde trabajan los restauradores. Pueden realizarse de manera espontánea o coordinarse previamente a través de visitas.moa@buenosaires.gob.ar.

El taller organiza además recorridos para escuelas primarias y secundarias, que ya pueden solicitar una fecha para sus estudiantes. A lo largo del año, en coordinación con el área de Gobierno y Vínculo Ciudadano, también realiza visitas temáticas a monumentos emplazados en distintos puntos de la Ciudad.