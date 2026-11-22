Después de años de reclamos, proyectos y organización comunitaria, Colegiales está a las puertas de sumar un nuevo espacio verde. La obra de la plaza ubicada en la esquina de Concepción Arenal y General Enrique Martínez, junto al Mercado de Pulgas, finalizó y se encamina hacia su próxima apertura.

Para los vecinos que sostuvieron durante años la defensa de ese terreno, junto con los de Plaza Mafalda y Plaza Clemente, la obra representa mucho más que la incorporación de un lugar de recreación: es el resultado de una disputa por el destino del suelo urbano y por la necesidad de contar con más superficies verdes en uno de los barrios que arrastra uno de los más importantes déficits en esta materia.

La historia de este espacio está estrechamente vinculada con la participación vecinal y con una demanda que atravesó distintas etapas de la vida del barrio. El predio, que había formado parte de una antigua playa ferroviaria, fue durante años una superficie asfaltada y utilizada para ferias y otras actividades. Frente a ese escenario, distintos grupos de residentes comenzaron a impulsar su transformación en una plaza pública, con el objetivo de preservar el terreno y evitar que perdiera la posibilidad de convertirse en un espacio de uso comunitario.

La reivindicación no es reciente. Ya en 2011, a partir de una iniciativa de vecinos y con el acompañamiento del entonces Consejo Comunal 13, la Fundación Biro, el Foro Argentino de Inventores y la Escuela Argentina de Inventores, llegó a la Legislatura porteña un proyecto para que el futuro espacio verde llevara el nombre de Ladislao José Biró. Aquella propuesta quedó registrada bajo el expediente 2096-D-2011 y planteaba asociar la recuperación del terreno con el reconocimiento a una figura estrechamente ligada a la identidad de Colegiales.

Siete años después, en 2018, la sanción de la Ley 6010 estableció la zonificación del predio como Urbanización Parque (UP), un paso importante para garantizar su destino como espacio verde. Sin embargo, el proyecto de la plaza todavía requeriría nuevas gestiones y una participación sostenida de la comunidad.

Con el correr del tiempo, el reclamo volvió a tomar fuerza y, desde 2023, los vecinos retomaron la campaña para que el terreno dejara definitivamente atrás su condición anterior y se convirtiera en un espacio verde real, con condiciones adecuadas para el uso público.

La finalización de los trabajos marca ahora un cambio de etapa en esa historia. El barrio se prepara para incorporar un lugar destinado al descanso, el encuentro y la recreación, en un entorno que durante años estuvo atravesado por discusiones sobre el uso y el aprovechamiento de ese suelo. Para quienes participaron de las gestiones, la plaza constituye una conquista colectiva y una demostración de que la organización barrial puede incidir en las decisiones sobre el espacio público.

El reclamo tiene, además, una dimensión ambiental que excede los límites de la manzana. Colegiales cuenta con apenas 0,7 metro cuadrado de espacio verde por habitante, una proporción que refleja la escasez de superficies públicas destinadas a la recreación y al contacto con la naturaleza.

Al respecto, organizaciones barriales y ambientales señalan que el aumento de las temperaturas, la intensificación de las lluvias y la pérdida de arbolado requieren revisar las prioridades en materia de espacio público.

Aunque los registros oficiales contabilizan más de 2.100 hectáreas de áreas verdes en la Ciudad, en esa cifra se incluyen superficies de características muy diferentes, como canteros, separadores viales, macetas y plazoletas con predominio de cemento. Por eso, desde distintos colectivos vecinales insisten en la necesidad de diferenciar los espacios que efectivamente permiten el uso recreativo y cumplen funciones ambientales de los que sólo son separadores, plazas secas y superficies cementadas.

En ese escenario, la nueva plaza de Colegiales representa una intervención de escala barrial, pero con un significado particular para quienes defendieron su creación.

Con la obra terminada, los vecinos consideran que resta completar un capítulo de la historia del lugar: conseguir que la Legislatura porteña apruebe el proyecto para denominarlo oficialmente Plaza Ladislao José Biró.

La iniciativa fue renovada mediante una nueva presentación legislativa que busca recuperar el planteo original de 2011 y darle reconocimiento formal a una denominación que, aseguran, ya está incorporada a la memoria colectiva del barrio.

Ladislao José Biró nació el 29 de septiembre de 1899 en Budapest, Hungría. En 1940 emigró a la Argentina, escapando del avance nazi, y adoptó la ciudadanía argentina. Pintor, periodista e inventor, desarrolló una extensa trayectoria creativa, aunque su nombre quedó asociado mundialmente a la invención del bolígrafo que popularmente se conoce como birome.

Su actividad como inventor abarcó también otros desarrollos, entre ellos una caja automática de velocidades, un lavarropas automático, el perfume a bolilla, una boquilla para cigarrillos y distintos dispositivos y procedimientos técnicos.

Hasta su fallecimiento, en 1985, vivió en Colegiales, donde transcurrió buena parte de su vida. El barrio conserva además instituciones vinculadas con su legado, como la Fundación Biro y la Escuela Argentina de Inventores.

El proyecto de nomenclatura propone que el espacio verde identificado como UP6 del Distrito U20, ubicado frente a Concepción Arenal y General Enrique Martínez, sea denominado oficialmente con su nombre. La iniciativa busca rendir homenaje al inventor en el mismo barrio donde vivió y desarrolló parte de su trayectoria y vincular la recuperación de un espacio público con una figura reconocida internacionalmente por uno de los inventos más extendidos de la vida cotidiana.

Los impulsores de la propuesta recuerdan que, con el paso de los años, tanto los vecinos como distintas publicaciones periodísticas comenzaron a referirse al lugar como Plaza Biró, por lo que consideran que la denominación ya forma parte de la identidad barrial.

La aprobación legislativa permitiría darle carácter oficial a ese reconocimiento y dejar asentada la relación entre el espacio público y la historia de uno de los habitantes más destacados de Colegiales.