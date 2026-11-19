La venta en vía pública atraviesa uno de sus momentos más críticos. El reciclado, la venta de artículos varios y la venta de alimentos -esta última regularizada por la Ley 1166- conviven hoy con un escenario marcado por la discriminación, la judicialización y la militarización de la actividad.

Así lo advierte el Sindicato de Vendedores en la Vía Pública (SIVEP), que representa a trabajadores que ejercen la actividad desde hace más de 30 años en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según la organización, que lidera el gremialista Oscar Coronel, “los vendedores históricos están siendo discriminados: se les da de baja y se les retiran los puestos de sus espacios de trabajo.

Mientras tanto, denuncian que empresas hacen uso de esos mismos espacios de manera indiscriminada”.Los que menos tienen conviven a diario con cientos de personas que quedaron sin formalidad laboral y que no encuentran otra salida que salir a vender a la calle, o trabajar mediante alguna aplicación de transporte o de servicios.

Para esos trabajadores, la respuesta del Estado es, muchas veces, el desplazamiento hacia la indigencia: multas impagables, detenciones de varios días junto a personas con diversas causas penales, y la obligación de realizar tareas comunitarias a cambio de firmar el compromiso de no volver a vender en la vía pública por años.La política nacional del “sálvese quien pueda” -sostiene el sindicato- está haciendo mella en las entrañas de la clase media.

Una política que, afirman, fue copiada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con más desprolijidad, cometiendo errores propios de la pasada dictadura militar.Desde el SIVEP esperan que el pueblo deje de ser pasivo, deje de pensar solo en sus propias necesidades y comprenda que son muchísimos los que están en la misma situación, padeciendo la destrucción nacional en todos los rubros: salud, economía, jubilados, educación, vialidad, entre otros.

También esperan que “la oposición política no sea amigable con la derecha nacional, y advierten que quien lo haga debe saber que el pueblo le dará la espalda en cualquier momento o circunstancia”.

“De esta salimos juntos o nos hundimos todos, salvo las 100 familias de siempre”, resume Coronel, secretario general del Sindicato de Vendedores en la Vía Pública.