El jueves, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires recibió al Ingeniero Andriy Sadovyi, Alcalde de la ciudad de Lviv (Leópolis), que se encuentra de visita oficial a nuestro país, a donde vino a participar en el IV Foro de Ciudades del Aprendizaje de Latinoamérica (organizado en la ciudad de Córdoba) y firmó acuerdos de cooperación educativa y adhirió a municipios locales a la red internacional de resiliencia y rehabilitación UNBROKEN. Concurrió acompañado de una Delegación integrada por Serhiy Kiral, Vicealcalde de Cooperación Internacional, Anton Kolomieitsev, Director del Departamento de Arquitectura y Desarrollo Espacial del Consejo Municipal de Lviv y Nazariy Berbeka, Concejal Municipal de Lviv y Presidente de la Comisión de Resiliencia e Infraestructura Crítica. El encuentro fue organizado por la Subsecretaría de Relaciones Internacionales y Cooperación Institucional, a cargo del Pablo Garzonio, con la colaboración de la Dirección General de Relaciones Internacionales.

Andriy Sadovyi es desde 2006 el alcalde de Lviv, la metrópolis más importante del oeste ucraniano. Ingeniero y economista de profesión, antes de consolidar su carrera en la gestión pública, Sadovyi destacó en el sector privado como empresario de medios de comunicación, cofundador TRK Lux, uno de los conglomerados mediáticos más influyentes y de mayor alcance en el territorio ucraniano. Su proyección y reconocimiento en el país lo llevaron a postularse como candidato a la presidencia de la nación en las elecciones del año 2019.

A partir de la invasión rusa a gran escala, Sadovyi asumió un rol internacional clave en la gestión de crisis humanitarias y la resiliencia urbana. Bajo su dirección, Lviv se convirtió en el principal refugio seguro para cientos de miles de desplazados internos y en el nodo logístico crucial para la ayuda internacional que ingresa a Ucrania. Actualmente, combina la reconstrucción de la infraestructura civil dañada por los ataques aéreos con una activa agenda diplomática global, buscando alianzas estratégicas para el futuro desarrollo de su ciudad.

La comunidad ucraniana en Argentina es una de las más numerosas de América Latina y del mundo fuera de Ucrania, con estimaciones de entre 350.000 y 400.000 descendientes, un 60 % de los cuales se encuentran radicados en nuestra Ciudad y el Conurbanos Bonaerense. Por otro lado, corresponde destacar que Lviv ocupa un lugar significativo en la historia de las relaciones consulares entre la Argentina y Ucrania, dado que allí funcionó la primera representación consular argentina, cuyo titular fue el entonces Cónsul Alberto Candiotti.

Estos antecedentes fueron destacados por el Alcalde Sadovyi, quien se mostró muy agradecido por la recepción brindada en la Legislatura y especialmente por las gestiones realizadas por el área de Relaciones Internacionales, que permitieron concretar la visita. Agregó que sintió una conexión especial con Buenos Aires – donde los ucranianos se han integrado tan bien – que lo hizo sentirse como en su casa.

Los Legisladores presente, por su parte, también se sintieron satisfechos de haber podido contar con la oportunidad de escuchar de primera mano las experiencias tan dramáticas que le toca vivir al pueblo ucraniano, así como la extraordinaria capacidad de resiliencia que demuestra frente a las tremendas consecuencias de la invasión rusa.

Participaron del evento los legisladores Waldo Wolf, Silvia Imas, Francisco Loupías, Lucía Montenegro y Sandra Rey; Gastón Juan Director General de Colectividades de la Ciudad de la Ciudad de Buenos Aires; Emilio Perina Director del Archivo General de la Nación, cuyo abuelo era ucraniano; Sergio Barboza, Jefe de Gabinete de la Subsecretaria de Relaciones Internacionales de la Legislatura; el Embajador de Ucrania en Argentina, Yurii Klymenko; Oleh Jachno Presidente de la Cámara de Comercio e Industria Ucraniano-Argentina; Jorge Miguel Danylyszyn y Román Daniel Nazaryk integrantes de la Asociación Ucraniana de Cultura “Prosvita”. También participó el Embajador Enrique Candiotti, ex Vicecanciller y ex Embajador en EEUU, que además es sobrino de quien fue el primer Cónsul argentino en la ciudad de Lviv.

La actividad concluyó con una visita guiada por el histórico Palacio Legislativo, a la que se sumó el Diputado Matías López, Vicepresidente Primero de la Legislatura, donde hubo oportunidad de mostrarle a la delegación ucraniana el patrimonio arquitectónico e institucional de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.