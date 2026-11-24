El Gobierno nacional designó este lunes a Verónica Gabriela Pérez como nueva directora ejecutiva del PAMI y a Elizabeth Ana Osterberg como subdirectora ejecutiva, en reemplazo de Esteban Leguízamo y Carlos Blas Zamparolo. El Ministerio de Salud justificó el recambio como una decisión orientada a profundizar la eficiencia administrativa, reforzar los controles y mejorar las prestaciones para los afiliados.

Pérez asume al frente del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados en un momento especialmente delicado. Hasta ahora se desempeñaba como titular de la Coordinación Ejecutiva del organismo, cargo al que había llegado en septiembre mediante la Resolución 2756/2026, y el Gobierno destaca su trayectoria interna, conocimiento técnico y capacidad de conducción para sostener la operación de la obra social.

La nueva cúpula llega mientras el PAMI atraviesa dificultades financieras y prestacionales que afectan a cerca de seis millones de afiliados, en su mayoría jubilados y pensionados. Las demoras en las partidas del Tesoro acumularon deudas con clínicas, sanatorios y otros prestadores durante buena parte de 2026, mientras los médicos de cartilla denuncian atrasos en los honorarios y valores considerados insuficientes.

Esas tensiones se tradujeron en conflictos, interrupciones y demoras en la atención. Como antecedente de la crisis, en mayo de 2026 el Gobierno autorizó una transferencia de 580.000 millones de pesos bajo la figura de un aporte financiero reintegrable, justificada por la “crítica situación financiera” del Instituto y la necesidad de cancelar compromisos acumulados para preservar la continuidad de los servicios.

Osterberg, que hasta ahora conducía la Unidad Técnico Médica del PAMI, ocupará la Subdirección Ejecutiva. Con su designación, el Gobierno conformó una conducción surgida de los cuadros técnicos y administrativos del propio organismo, en un intento por dar continuidad a la gestión y responder a los reclamos de prestadores y afiliados.

La salida de Leguízamo cierra casi tres años al frente del PAMI, tras haber sido designado por el presidente Javier Milei en diciembre de 2023. El médico pediatra, especializado en salud pública, seguridad social y auditoría médica, deja la conducción en medio de reclamos de prestadores de todo el país y de una renovación total de la cúpula del organismo.