Referentes del peronismo, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, ex dirigentes del Pro y sectores de centro se reunirán el viernes 27 de noviembre en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires para debatir cómo construir una alternativa electoral frente al presidente Javier Milei en 2027. El encuentro, denominado “Coordinar para Ganar”, reunirá a dirigentes de espacios que hoy no comparten una misma estructura partidaria y tendrá como eje la búsqueda de “nuevas mayorías democráticas”.

La jornada fue organizada por Le Monde diplomatique, Democracia en Red, la Fundación Argentina por Venir y el centro Estudios para la Recuperación Argentina. El programa contempla cinco sesiones previas al cierre, centradas en la batalla cultural, las condiciones para una eventual unidad electoral, los acuerdos tácticos sin lista única, la organización territorial y el problema de la abstención.

El panel final reunirá al peronista Guillermo Michel, Gabriel Katopodis y Juliana Di Tullio; al senador radical Martín Lousteau; al ex presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó; y al líder de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro. La moderación estará a cargo del exministro de Cultura Pablo Avelluto.

Los organizadores parten de una premisa central: la oposición no debe limitarse a intentar frenar al Gobierno, sino construir una propuesta capaz de competir, ampliar su base social y gobernar. El diagnóstico reconoce que La Libertad Avanza (LLA) conserva iniciativa política, identidad y un electorado movilizado, mientras el peronismo aún discute su reorganización, el radicalismo busca definir su estrategia y el Pro atraviesa un debate sobre su identidad y su relación con la Casa Rosada.

Lousteau, uno de los impulsores del encuentro, sostuvo que se necesita tanto una reflexión sobre “qué fue lo que no funcionó” como una discusión sobre los cambios globales que atraviesan a los sistemas políticos y económicos. Para el senador radical, la conversación argentina está demasiado concentrada en cuestiones locales y debe incorporar temas como la concentración del poder, el acceso a la vivienda y el costo de la comida.

La convocatoria no busca definir una coalición ni anticipar candidaturas presidenciales, sino identificar qué acuerdos y capacidades deben construirse antes de esa discusión. Entre los ejemplos internacionales que se analizarán figuran experiencias de Brasil, Francia, Hungría, Estados Unidos y Colombia, donde distintos espacios políticos ensayaron mecanismos de cooperación entre partidos, organizaciones civiles, movimientos sociales y voluntarios.