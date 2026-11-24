La relación diplomática entre Argentina y Brasil volvió a deteriorarse. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva decidió apartar a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, aunque la medida todavía no se habría formalizado. Desde Itamaraty señalaron que el cambio se concretaría en el corto plazo.

El episodio se habría desencadenado tras declaraciones del canciller argentino, Pablo Quirno, quien puso en duda aspectos del proceso electoral brasileño durante una entrevista televisiva. Quirno sostuvo que la validación de los resultados corresponde al Tribunal Electoral de Brasil y que las objeciones de otros gobiernos no modifican ese resultado. Sus dichos generaron malestar en la administración brasileña.

Bitelli había sido llamado a consultas en dos oportunidades y no regresó a Buenos Aires en funciones desde julio de 2026. La representación diplomática quedó desde entonces a nivel de encargados de Negocios. Días antes de conocerse el nuevo movimiento, funcionarios brasileños habían indicado que el embajador no volvería hasta que el gobierno argentino realizara “gestos importantes”.

La tensión podría extenderse a la ceremonia de asunción presidencial brasileña, prevista para el 5 de enero de 2027. El medio brasileño UOL informó que Lula no invitaría a Javier Milei, y una fuente de la administración brasileña dijo a Infobae que el mandatario argentino habría sido “desinvitado”. En la Cancillería argentina respondieron que no tienen constancia de esa decisión y evitaron anticipar si asistirían en caso de recibir una invitación.

El distanciamiento entre ambos presidentes tiene antecedentes: Lula no asistió a la asunción de Milei, luego de sentirse ofendido por expresiones del entonces candidato argentino durante la campaña de 2023. Desde que coincidieron en el poder, tampoco mantuvieron reuniones bilaterales. La relación se canalizó principalmente a través de sus cancillerías, en un contexto marcado por cambios frecuentes en la conducción diplomática argentina.

Ambos mandatarios podrían coincidir en diciembre en la cumbre del Mercosur, en Montevideo, y en la reunión del G20, en Miami. La participación de Milei en la cita del Mercosur fue confirmada por una autoridad uruguaya, pero no se esperan encuentros bilaterales entre los presidentes en ninguna de las dos reuniones.