En un fallo por mayoría, el máximo Tribunal porteño hizo lugar a la queja interpuesta por la aerolínea United Airlines Inc. y al recurso de inconstitucionalidad interpuesto, y revocó la sentencia dictada por la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. El TSJ devolvió la causa a la Cámara para que se emita un nuevo fallo.

El planteo de fondo surgió a partir de una promoción de pasajes a través de la acción Travel Sale. Un particular adquirió tickets para la ruta Santiago de Chile-Sidney (Australia) de la mencionada línea aérea, conforme a la prueba producida por un monto menor a los diez dólares, a través del sitio web de una agencia de viajes. La oferta fue cancelada por United al percatarse de que el precio había sido un error y devolvió el pago al particular.

La Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial confirmó la sentencia de primera instancia condenatoria de la compañía aérea, que la obligaba a proveer al particular pasajes con idénticas características que los adquiridos durante la promoción, o su valor en dinero, y le reconoció el daño moral.

Contra esta decisión, la empresa interpuso el recurso de inconstitucionalidad que la Cámara rechazó, por lo cual acudió al TSJ en queja.

United Airlines sostuvo que su voluntad estuvo viciada “con un error esencial” al publicar la tarifa aprovechada por la parte actora, y que el error “había sido reconocible en los términos de los artículos 265 y 266 de Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN).

Este argumento es clave en la decisión del Tribunal Superior. Mientras el artículo 265 establece que “el error de hecho esencial vicia la voluntad y causa la nulidad del acto” y que éste debe ser, además, “reconocible por el destinatario para causar la nulidad”, el artículo 266 fija que “el error es reconocible cuando el destinatario de la declaración lo pudo conocer según la naturaleza del acto” y demás circunstancias.

Que el destinatario pudo conocer el error implica que, aunque no lo conoció, estuvo a su alcance hacerlo.

La Sala B de la Cámara había subrayado el carácter principal de la aerolínea en la relación de consumo y que “la oferta errada había sido publicada mientras se desarrollaba la acción llamada Travel Sale –una oferta en la venta de pasajes con importantes descuentos de la que la demandada no participó-, lo que pudo haber impulsado al accionante a creer que el precio ofrecido no era errado”. Se descartó la mala fe del consumidor.

El Tribunal Superior valoró que, en cambio, en segunda instancia se había restado relevancia a otros elementos. Por ejemplo, el carácter irrisorio de la tarifa publicada, que conforme a la prueba producida equivalía a un monto menor a los diez dólares, “lo que resultaba inferior en un 99,8% a la tarifa promedio que United y otras aerolíneas similares habrían cobrado históricamente por el mismo trayecto ida y vuelta”.

El TSJ también subrayó que el Travel Sale se presentaba como una liquidación con fuertes descuentos, pero su magnitud no había sido examinada por la Cámara.

¿En qué se asienta la fundamentación del fallo del TSJ?

En los contratos de consumo, la regla de la obligatoriedad de la oferta admite excepción en los casos en que la voluntad del proveedor haya sido excluida por error esencial reconocible por el destinatario, teniendo en cuenta las circunstancias de las personas, tiempo, lugar y el contexto particular de la relación de consumo.

¿Cómo continúa el litigio?

Habiéndose hecho lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad de United Airlines Inc., corresponde revocar la resolución recurrida y devolver la causa a la Sala a quo para que los jueces emitan un nuevo fallo con arreglo a lo decidido por el Tribunal Superior de Justicia.