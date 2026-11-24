“Proteger y defender la vida, la libertad y la propiedad privada de los ciudadanos es una de las tareas más importantes que tiene nuestro gobierno y que tiene cada uno de los policías. Hace algún tiempo que hemos tomado esta buena costumbre en distintas áreas de gobierno de poder reconocer a esos héroes del día a día, nos cuidan, que nos protegen, que nos educan, que nos sanan”, afirmó el jefe de Gobierno porteño, Jirge Macri, este martes y resaltó la preparación profesional y la vocación de servicio como valores que distinguen a las fuerzas de seguridad porteñas.

La Distinción al Mérito de la Ciudad de Buenos Aires es un reconocimiento institucional a quienes, a través de sus acciones, se destacan por su compromiso con la comunidad. Pone en valor el profesionalismo y la valentía de los efectivos que actuaron en situaciones de complejidad para proteger la vida y hacer cumplir la ley.

“En esta Ciudad a los delincuentes los perseguimos y les caemos con todo el peso de la ley. Durante años, algunos pretendieron romantizar el delito y demonizar a las fuerzas de seguridad. Eso se terminó. En la lucha contra el delito sepan, al igual que cada uno de los 28 mil miembros de esta fuerza, que cuentan con todo nuestro apoyo político”, sostuvo Jorge Macri. En el acto en la Comisaría 8 de Villa Lugano, estuvo acompañado por el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro y el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló, entre otros funcionarios.

El inspector Matías Ezequiel Gorosito, el oficial primero Walter Gabriel Rodríguez. y el oficial Matías Alexis Martín fueron reconocidos porque evitaron el suicidio de un menor que intentó arrojarse desde el Puente Nicolás Avellaneda tras desaprobar materias escolares.

El comisario Mario Roberto Scartascini, los oficiales Lucas Montoya y Adolfo Parodi y los tenientes Diego Rey León y Enzo Cueva fueron distinguidos por una acción similar: intervinieron cuando un hombre estaba por arrojarse desde el Puente Labruna en el barrio de Núñez.

El comisario Diego Dobrovolny, la oficial primera Rafaela Kapp y el oficial Diego Alejandro Valdez fueron distinguidos por la persecución vehicular de una camioneta que fugaba a gran velocidad por la avenida Cabildo y detuvieron al conductor y secuestraron el vehículo.

La comisario Natalia Arza y el oficial Martín Cerullo persiguieron a dos motochorros por la calle Junín al 900 que desobedecieron la voz de alto y embistieron a policías para escapar. Los detuvieron tras un operativo cerrojo. Los policías atropellados recibieron asistencia del SAME por politraumatismos.

“Los resultados alcanzados desde el inicio de esta gestión son el fruto del compromiso, el trabajo y el sacrificio de miles de hombres y mujeres que están en la primera línea de respuesta. Asumimos el desafío de hacer de Buenos Aires una de las ciudades más seguras, y estamos avanzando para cumplir ese objetivo”, sostuvo el ministro de Seguridad, Horacio Gimenez.

Con estos reconocimientos el Gobierno porteño busca destacar el ejemplo de quienes representan a las fuerzas de seguridad y reafirmar el valor de una tarea que exige preparación, responsabilidad y compromiso cotidiano. Para la Ciudad de Buenos Aires los hombres y las mujeres que integran la Policía y el Cuerpo de Bomberos son ejemplos de una vocación de servicio que merece el reconocimiento y el orgullo de todos los porteños.