La Conferencia Episcopal Argentina reclamó este lunes al Senado que apruebe con urgencia el proyecto de Prevención de la Ludopatía y Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea, que ya obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados en noviembre de 2024. A través de una carta abierta, los obispos advirtieron que el texto corre riesgo de perder estado parlamentario y pidieron que no se convierta en otra postergación frente a una problemática que, según afirmaron, afecta especialmente a adolescentes y jóvenes.

“Señoras y señores senadores: les solicitamos que no dejen morir este proyecto de ley. Dejarlo morir es también ser parte de esa muerte silenciosa que amenaza la vida y el futuro de tantos jóvenes”, expresó la Comisión Ejecutiva del Episcopado en uno de los pasajes centrales del documento. La misiva fue firmada por el presidente de la Conferencia, Marcelo Colombo; el cardenal Ángel Sixto Rossi; César Daniel Fernández; y Raúl Pizarro.

El reclamo llega en una semana decisiva para la iniciativa. El Senado convocó a un plenario de las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales para este miércoles a las 10, con el objetivo de analizar el proyecto y otros expedientes vinculados con las apuestas online. Además, está previsto que la Cámara alta sesione el jueves para debatir la norma.

En la carta, los obispos vincularon la expansión de las apuestas digitales con consecuencias graves en los hogares: deudas, deterioro de vínculos familiares, adicciones y frustración de proyectos de vida. También advirtieron sobre casos de desesperación y riesgo de suicidio, y sostuvieron que la protección de niños, adolescentes y jóvenes “no puede seguir esperando” ni quedar atrapada en dilaciones legislativas.

El documento titulado “Es un soplo la vida… pero el bien permanece” retoma una frase pronunciada por el papa León XIV durante su reciente visita a la Argentina, en su primer mensaje desde el Palacio Libertad. Para la Conferencia Episcopal, esa expresión invita a reconocer la fragilidad de la vida humana y a asumir la responsabilidad de protegerla, especialmente cuando se encuentran en juego la dignidad y el futuro de los sectores más vulnerables.

La iniciativa fue impulsada por el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro y contempla medidas para prevenir la ludopatía, regular las plataformas de apuestas y restringir su publicidad y promoción. El oficialismo, por su parte, trabaja en un dictamen propio impulsado por el senador Agustín Coto, que estudia incorporar controles biométricos para verificar identidad y edad, bloquear sitios que incumplan la ley y endurecer las restricciones de acceso para menores.