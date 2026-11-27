La Libertad Avanza (LLA) de la provincia de Buenos Aires, advirtió que podría no acompañar la extensión del período de sesiones extraordinarias si el oficialismo continúa impidiendo que las iniciativas impulsadas por los libertarios lleguen al recinto. El bloque planteó que no está dispuesto a respaldar una prórroga de la actividad legislativa mientras sus propuestas permanezcan bloqueadas y reclamó al Gobierno provincial que garantice condiciones para debatir los proyectos de la oposición.

"No tiene sentido que nos pidan extender las sesiones si después utilizan su mayoría para impedir que nuestros proyectos lleguen al recinto", afirmaron desde la bancada libertaria. En ese sentido, apuntaron contra el senador Sergio Berni y otros sectores del oficialismo, a quienes acusaron de rechazar sistemáticamente sus iniciativas, incluso aquellas que consideran destinadas a resolver problemas urgentes de la provincia.

Entre los temas que los libertarios buscan instalar en la agenda legislativa mencionaron la seguridad y la crisis del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA). Según expresaron, la falta de tratamiento de esas propuestas dificulta cualquier acuerdo para prolongar el funcionamiento de la Cámara alta. "Es difícil, si todo sigue así, que firmemos una extensión para que el Senado siga funcionando al servicio de la interna peronista", advirtieron.

Desde La Libertad Avanza (LLA) también reclamaron que la administración de Axel Kicillof demuestre voluntad política para discutir las iniciativas en el recinto y no utilice su mayoría parlamentaria para bloquear los proyectos opositores. "El Gobierno provincial tiene que demostrar que está dispuesto a debatir en el Recinto", sostuvieron, al tiempo que enumeraron una serie de propuestas vinculadas con la seguridad, el control de la gestión y la transparencia de los recursos públicos.

Los senadores libertarios aseguraron que cuentan con proyectos para "mejorar la seguridad, controlar la gestión, transparentar el gasto y reducir la burocracia", pero cuestionaron que esas iniciativas no encuentren espacio para su discusión. La advertencia representa un condicionamiento político a las negociaciones por la continuidad de las sesiones extraordinarias y anticipa un nuevo foco de tensión entre el oficialismo provincial y la principal fuerza opositora.

"No vamos a ser cómplices de una agenda legislativa que excluye sistemáticamente las propuestas de la oposición", concluyeron desde el bloque. De esta manera, La Libertad Avanza (LLA) dejó en claro que no dará por garantizada su firma para extender el período extraordinario y trasladó la responsabilidad al oficialismo bonaerense, al que le exige habilitar el debate parlamentario antes de avanzar con cualquier acuerdo sobre el funcionamiento del Senado.