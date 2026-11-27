En el marco del Black Friday, el Banco Ciudad ofrecerá dos promociones especiales: hasta 24 cuotas sin interés en productos de Tienda Ciudad y hasta 18 cuotas sin interés en vuelos nacionales de Aerolíneas Argentinas.

Del 27 al 30 de noviembre, la Tienda Ciudad ( https://www.tiendaciudad.com.ar/ ) ofrece hasta 24 cuotas sin interés en los distintos rubros, que incluyen telefonía, computación, bicicletas, aire acondicionado, ventiladores, electrodomésticos, juguetería, televisores, gaming, moda y accesorios, fitness/deportes, hogar, y cuidado personal, entre otros, abonando a través de Buepp o App Ciudad con las tarjetas de crédito del Banco Ciudad.

Asimismo, se presenta una promoción de hasta 18 cuotas sin interés para la compra de vuelos nacionales en Aerolíneas Argentinas.

A estas propuestas se suman los beneficios semanales vigentes con Buepp y app Ciudad. Los viernes, las compras en librerías y jugueterías adheridas cuentan con un 20% de descuento, hasta 3 cuotas sin interés y un tope de reintegro de $15.000 mensuales. Los sábados, hay un 50% de reintegro en cines, con un tope de $10.000 mensuales; y los domingos, un 20% de descuento en cargas de combustible en estaciones YPF, Shell y Axion, con un tope mensual de $20.000, exclusivo con tarjetas de crédito, para clientes con acreditación de haberes y jubilados.