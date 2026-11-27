El Gobierno prepara la convocatoria a sesiones extraordinarias para diciembre, con una agenda legislativa que buscará avanzar en varios proyectos durante unos 20 días hábiles. La Casa Rosada terminaba de definir el decreto con el que el presidente Javier Milei formalizará el llamado.

Entre los asuntos prioritarios está la reforma electoral, que contempla suspender las PASO y ya obtuvo media sanción en el Senado. Diputados deberá tratarla antes de fin de año: la Cámara Nacional Electoral advirtió que no avalará cambios en las reglas electorales durante el año de los comicios y que el plazo no se extenderá.

El Senado, por su parte, deberá tratar el Presupuesto 2027. Para que la ley quede sancionada antes de fin de año, el oficialismo buscaría aprobar el texto sin modificaciones. La incorporación opositora de fondos para universidades y ciencia y tecnología, junto con la escasez de obra pública, anticipa una negociación difícil.

En la agenda también estaría la llamada Ley Malvinas, impulsada por el Poder Ejecutivo y en trámite en Diputados. La iniciativa no logró avanzar en un intento reciente, cuando La Libertad Avanza reunió 126 legisladores, tres menos que los necesarios para abrir la sesión. El desacuerdo con bloques aliados por lugares en el Consejo de la Magistratura y por la Ley de Biocombustibles contribuyó a frustrar el debate.

La discusión sobre biocombustibles podría retomarse durante las extraordinarias para recomponer el respaldo de los gobernadores Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora, cuyos diputados se habían ausentado del recinto. El proyecto había quedado fuera del temario de comisión tras un pedido de cambios del Pro para incluir a las pymes bonaerenses.

El temario incluiría además cinco pliegos judiciales enviados por el Ejecutivo, que ya pasaron por una audiencia pública en el Senado, con postulaciones para distintos tribunales y dependencias del Ministerio Público, entre ellas cargos electorales en San Juan y Corrientes. También se prevé incorporar el proyecto de ludopatía II, que obtuvo media sanción en la Cámara alta.