La inteligencia artificial está modificando la forma en que las personas acceden a las noticias y plantea un desafío creciente para los medios de comunicación. En su trabajo “La IA se lleva las noticias”, el analista de medios Dardo Fernández, publicado en las redes de DsDiarios, advierte que una herramienta puede responder una consulta, resumir una investigación o elaborar una síntesis informativa utilizando contenidos producidos por periodistas, editores y fotógrafos, sin que el usuario visite el sitio que generó esa información. De esta manera, el público obtiene los datos, pero el medio pierde una visita y, potencialmente, una oportunidad de publicidad o suscripción.

El análisis, basado entre otras referencias en un encuentro organizado por ADEPA con David Buttle y Dominic Young, consultores y referentes de la coalición SPUR, identifica tres mecanismos que generan preocupación en la industria periodística. El primero es el tying o empaquetamiento: plataformas que vinculan la posibilidad de aparecer en las búsquedas tradicionales con la autorización para utilizar las noticias en respuestas de inteligencia artificial.

Según explica Fernández, los medios aceptaron durante años las reglas de los buscadores para conseguir tráfico, incluso adaptando sus contenidos a los criterios de Google Discover. Sin embargo, el crecimiento de las respuestas generadas por IA modifica ese esquema, porque los usuarios pueden informarse mediante resúmenes personalizados sin ingresar a los enlaces originales.

El segundo mecanismo es el uso de bots que pasan por alto las instrucciones de los sitios. Los medios pueden establecer mediante un archivo llamado robots.txt qué partes de sus páginas permiten rastrear y cuáles no. Sin embargo, algunos asistentes y navegadores automatizados acceden a esos contenidos ignorando las restricciones, bajo el argumento de que actúan en nombre de un lector humano, aunque después procesen la información de manera automatizada. El tercer camino es el scraping o extracción clandestina: una práctica que existe desde hace al menos dos décadas y que utiliza redes de servidores, proxies residenciales y navegadores invisibles para simular visitas humanas, sortear barreras técnicas o muros de pago y recopilar grandes volúmenes de información que luego pueden ser comercializados a terceros. Fernández aclara que no toda consulta automatizada constituye una infracción: la diferencia está en determinar si el acceso fue autorizado y si respetó las condiciones establecidas por los titulares de los contenidos.

Frente a este escenario, la coalición SPUR (Standards for Publisher Usage Rights) impulsa el Content Telemetry Standard, un estándar abierto que busca registrar y transparentar cómo los sistemas de inteligencia artificial utilizan las noticias. La propuesta establece cinco etapas para seguir el recorrido de cada contenido: Retrieved, cuando el sistema encuentra y descarga una noticia; Grounded, cuando la incorpora como fundamento para elaborar una respuesta; Cited, cuando menciona al medio, al autor o a la fuente; Presented, cuando esa referencia aparece en la pantalla del usuario mediante un enlace, una tarjeta o una cita; y Engaged, cuando el usuario interactúa con ella, por ejemplo, ingresando al enlace, copiándola o compartiéndola. La distinción es central: una noticia puede ser descargada y utilizada sin ser citada, o aparecer mencionada sin que nadie visite el sitio original.

El trabajo también expone las posiciones enfrentadas sobre el uso de los contenidos disponibles en internet. David Buttle, cofundador de SPUR y exdirector de Asuntos Públicos y Estrategia de Plataformas del Financial Times, sostuvo al presentar la versión 1.0 del estándar: “Los editores y titulares de derechos deben controlar sus contenidos y recibir una remuneración justa cuando otros los utilizan”. En la otra posición aparece Mustafa Suleyman, CEO de Microsoft AI, quien en junio de 2024 defendió que el material publicado en la web abierta podía considerarse de uso legítimo y sostuvo que el acuerdo social vigente desde los años noventa permitía copiarlo, reproducirlo y recrearlo. Sin embargo, también reconoció que existe una zona gris cuando los sitios expresan claramente que no quieren ser rastreados y señaló que esa discusión podría terminar en los tribunales.

La conclusión de Fernández apunta al centro de una discusión que atraviesa el futuro de la industria informativa: quién controla los contenidos periodísticos cuando son utilizados por sistemas de inteligencia artificial y quién debe pagar por el trabajo que permite generar esas respuestas. El desafío para SPUR será conseguir que las plataformas adopten el estándar y reporten de manera verificable qué contenidos recuperan, utilizan, citan y presentan a sus usuarios.

Como resume el análisis, los medios producen la materia prima que luego la IA transforma en respuestas, pero necesitan conocer cuánto se utiliza y bajo qué condiciones. Por eso, el debate no se limita a las visitas que dejan de recibir las páginas periodísticas, sino que alcanza los derechos de autor, el reconocimiento de las fuentes y la remuneración del trabajo profesional. “Lo importante es que los usuarios (antes lectores) entiendan este debate y su dinámica inmediata. Porque las reglas cambian todo el tiempo”, advierte el autor.