La interna entre el gobernador Axel Kicillof y La Cámpora sumó un nuevo capítulo en la Legislatura bonaerense, esta vez alrededor de un proyecto para regular las apuestas online y combatir la ludopatía. La iniciativa, presentada por los diputados Facundo Tignanelli y Micaela Olivetto, generó un cruce entre el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y el legislador camporista, luego de que el funcionario cuestionara que el Poder Ejecutivo no hubiera sido consultado antes de la presentación del texto. La discusión se produce después de un intento fallido de avanzar con su tratamiento en la comisión legislativa correspondiente.

Bianco reconoció que el Gobierno provincial comparte el espíritu general de la propuesta, especialmente la necesidad de que las empresas de apuestas online realicen aportes para afrontar las consecuencias sociales y sanitarias de la actividad. Sin embargo, consideró que los capítulos vinculados con la creación de fondos específicos tienen impacto presupuestario y deberían discutirse en la Comisión de Presupuesto. Además, recordó que el Ejecutivo ya había presentado modificaciones al proyecto a través del Instituto Provincial de Lotería y Casinos y que incluyó en el Presupuesto 2027 un mecanismo propio de financiamiento.

La respuesta de Tignanelli no tardó en llegar. El diputado aseguró que el proyecto fue conversado de manera permanente con el Ejecutivo, particularmente con el titular de Lotería y Casinos, Gonzalo Atanasof, y que también recibió aportes del Ministerio de Salud. Según explicó, la presentación incluso se postergó desde fines de julio para incorporar información sobre las utilidades de las empresas operadoras. El legislador también cuestionó el mecanismo impulsado por la Provincia y marcó una diferencia central: mientras el Fondo de Progreso e Inclusión Social (FOPIS) se financia con recursos provenientes de los usuarios, la iniciativa de La Cámpora propone que los aportes salgan directamente de las ganancias de las compañías.

Uno de los principales puntos de conflicto es precisamente la cantidad de recursos que recibiría el Estado. Tignanelli sostuvo que la recaudación prevista por el FOPIS representa apenas el 10% de los fondos que podría generar su proyecto, es decir, un 90% menos. La propuesta contempla aportes obligatorios de las empresas licenciatarias y establece que una parte de esos recursos se destine a políticas de salud mental y prevención de la ludopatía, mientras que otros fondos tengan como beneficiarios directos a clubes de barrio y deportistas. El diputado también defendió que las multas por incumplimientos se utilicen para financiar políticas de prevención y atención en los municipios y el Ministerio de Salud.

En cuanto a la regulación de las apuestas, el proyecto contempla mayores controles sobre las plataformas, mecanismos de identificación de usuarios, restricciones para impedir el acceso de menores de edad, límites a la publicidad y un régimen de sanciones para las empresas que incumplan las disposiciones. También propone herramientas de prevención y asistencia para las personas afectadas por la ludopatía. Para Tignanelli, la demora en el tratamiento de la iniciativa permite que las operadoras continúen obteniendo importantes ganancias mientras se profundizan los problemas asociados al juego online. En ese sentido, reclamó que se avance con la misma celeridad que el oficialismo bonaerense mostró en otros proyectos económicos.

La discusión continuará en la Legislatura, donde La Cámpora buscará conseguir despacho en la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía para que la iniciativa pueda avanzar luego por las comisiones de Presupuesto y Legislación General. Aunque Bianco y Tignanelli coincidieron en que los aspectos económicos deben debatirse en Presupuesto, el cruce dejó al descubierto diferencias sobre el origen de los recursos, su distribución y el manejo político de una iniciativa que involucra al Gobierno provincial. Así, la regulación de las apuestas online se convirtió en un nuevo escenario de disputa dentro del peronismo bonaerense.