El diputado tucumano Mariano Campero anunció que abandonará el bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara baja y formará un monobloque llamado Cambia Tucumán. El legislador atribuyó su decisión a un “acuerdo político” entre los armadores libertarios de su provincia y el gobernador Osvaldo Jaldo.

En una carta dirigida al presidente de Diputados, Martín Menem, sostuvo que “los intereses de los tucumanos y el respeto de las reglas institucionales deben estar por encima de cualquier arreglo político”. Campero aspira a competir por la gobernación, aunque no obtuvo el respaldo formal de La Libertad Avanza (LLA), que apoya al exministro del Interior Lisandro Catalán.

El diputado cuestionó que referentes libertarios hayan retirado su apoyo a una acción judicial opositora contra el artículo 90 de la Constitución tucumana. Esa norma establece las condiciones para la reelección del gobernador y el vicegobernador; según la interpretación señalada en la nota, permitiría que Jaldo vuelva a presentarse para el cargo.

Jaldo ha sido un aliado importante del Gobierno en el Congreso, donde los tres diputados de su bloque, Independencia, suelen acompañar al oficialismo en votaciones clave. En paralelo, La Libertad Avanza (LLA) y Catalán respaldarían al libertario Federico Pelli para la intendencia de Yerba Buena, municipio que Campero gobernó antes de asumir como diputado y donde el actual jefe comunal, Pablo Macchiarola, buscará la reelección.

Campero integró el grupo de dirigentes radicales que respaldó los vetos de Javier Milei al financiamiento universitario y a la movilidad jubilatoria en 2024, antes de sumarse al bloque oficialista. El 3 de noviembre se mostró junto a Patricia Bullrich en una foto que generó tensión con la Casa Rosada. Sobre la senadora, expresó que, aunque “falta mucho”, le gustaría que fuera presidenta.

Con su salida, el bloque libertario quedaría con 94 integrantes, en un momento en que el oficialismo no logró reunir quórum para tratar la Ley Malvinas y la reforma del Banco Central. Campero anticipó que podría apoyar el Presupuesto y la suspensión de las PASO si se debaten este año. “Seguiré trabajando desde mi banca con las mismas convicciones”, afirmó en la carta a Menem.