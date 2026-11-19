La Ciudad demolió un búnker narco en la Villa 31, en Retiro, que había sido clausurado pero lo seguían usando como un aguantadero de delincuentes. Hubo dos detenidos con drogas.

Tras una denuncia, la Policía de la Ciudad detectó que había vuelto a haber movimiento en una casa de la calle Flor de Otoño 424 que había sido clausurada; por eso intervinieron, allanaron el búnker y detuvieron a dos personas con drogas. Finalmente se resolvió demoler la construcción.

La decisión es parte de las medidas que impulsa el Gobierno de Jorge Macri para combatir el delito y garantizar que la ley y el orden se cumplan en cada uno de los barrios porteños. En las villas, específicamente, que no sean zonas liberadas para los delincuentes y que los vecinos vivan tranquilos.

“La mejor manera de que una sociedad progrese y tenga libertad es con orden. Porque si no siempre gana el prepotente y el violento. Y eso tiene que ocurrir en cada metro cuadrado de la Ciudad. En Belgrano, Palermo, Flores, en Parque Chacabuco, La Boca, en la Villa 31 o en cada una de las villas de Buenos Aires: donde haya un delincuente lo vamos a ir a buscar”, aseguró el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Además, la Ciudad lleva adelante operativos de saturación en las villas y barrios populares como “Tormenta Negra” para combatir el delito, que se ubica en niveles mínimos históricos en el distrito porteño. El narcomenudeo es uno de los motivos de más violencia interna y estas intervenciones buscan secuestrar drogas y armas, pero también mejorar el espacio público, remover autos abandonados y controlar comercios o construcciones irregulares.

“Algunos critican los operativos en las villas y nosotros les contestamos con hechos. De 2024 a la fecha bajaron un 70% los asesinatos en las villas. Es un número descomunal. Yo defiendo la vida y no voy a pedir permiso ni perdón por cuidar a los porteños. Porque esa es mi tarea y voy a seguir haciéndola en cada rincón de la ciudad de Buenos Aires”, agregó Jorge Macri.

Además, el Gobierno porteño ya recuperó 1.039 propiedades que estaban usurpadas y se las devolvió a sus legítimos dueños, el equivalente a más de 500 millones de dólares. En los barrios las propiedades ocupadas suelen ser foco de delitos, desde la venta de drogas hasta los talleres de trabajo esclavo. Y a partir de los operativos bajó el delito en los barrios con más operativos. Un caso concreto es Balvanera (Once) o Constitución.

Estos operativos se complementan con otros de despliegue policial en los centros de trasbordo, en los medios de transporte y de liberación de calles y veredas. Por eso fueron desalojados manteros del espacio público de la Ciudad y ahora los trapitos que extorsionan a los automovilistas para cobrarles por estacionar son castigados con días de prisión.