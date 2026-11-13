Sin fondos estatales, la UBA reunió US$ 2,2 millones para el Hospital de Clínicas

En medio de la disputa con el Gobierno nacional por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la Universidad de Buenos Aires organizó este jueves “La Noche de la UBA”, una gala solidaria en la Facultad de Derecho para recaudar fondos destinados al Hospital de Clínicas. La iniciativa tenía como objetivo inicial reunir 1,5 millones de dólares para comprar una plataforma de cirugía robótica, pero superó ampliamente las expectativas: “En esta primera noche a beneficio de la universidad ya podemos decir que logramos el objetivo, superamos los 2.200.000 dólares, que es muchísimo dinero”, anunció el vicerrector Emiliano Yacobitti. Además, anticipó que buscarán adquirir un microscopio que también necesita el hospital.

La velada convocó a dirigentes políticos de distintos espacios, entre ellos el exministro de Economía Sergio Massa, el exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, el senador Martín Lousteau y el exministro de Educación Esteban Bullrich. La conducción estuvo a cargo de Iván de Pineda y también participaron referentes del ámbito empresarial, artístico y deportivo. Yacobitti confirmó que las autoridades nacionales habían sido invitadas, aunque ninguna asistió. En ese contexto, el vicerrector remarcó que “tenemos que comprometernos y hacer todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance para que la tecnología con la cual enseña la Universidad de Buenos Aires sea de frontera como las que enseñan las mejores universidades del mundo”.

Massa, por su parte, se refirió al conflicto entre las universidades y la administración de Javier Milei y puso el foco en la participación de la sociedad para sostener el sistema público. “Es clave que la sociedad civil se involucre alrededor de la defensa, el sostenimiento, el financiamiento y la puesta en valor de la universidad pública porque contribuye a la construcción de su capital humano, con valores a través de la formación académica de millones de argentinos”, sostuvo. Su presencia se sumó a la de otros dirigentes y personalidades que acompañaron la iniciativa, en una noche que buscó reunir aportes más allá de las diferencias políticas.

Yacobitti, sin embargo, aclaró que la gala no modifica la postura de la universidad frente al reclamo presupuestario. “Esta noche es un paréntesis”, explicó, y agregó que después continuarán “todos los reclamos y luchas que venimos llevando adelante”. El vicerrector señaló que se trató de una convocatoria abierta a todos los sectores: “Esta es una noche para todos, para los que quieran colaborar con la Universidad de Buenos Aires”. La propuesta incluyó la venta de entradas, aportes de patrocinadores, donaciones particulares y una subasta solidaria con objetos cedidos por deportistas y músicos.

El director del Hospital de Clínicas, Marcelo Melo, explicó que la iniciativa surgió ante las dificultades para sostener el funcionamiento y actualizar el equipamiento del establecimiento. “Son manotazos de ahogado que damos, intentamos buscar otras maneras, porque el Gobierno no nos escucha”, describió. Según contó, meses atrás había advertido sobre la falta de gasas, medicamentos y materiales descartables, además de la necesidad de incorporar tecnología. También recordó que el hospital atiende a unas 400 mil personas por año y realiza alrededor de 9.000 cirugías. “Recién hace un mes recibimos el presupuesto para poder llevar a cabo el funcionamiento diario del Hospital”, señaló.

Uno de los momentos centrales de la noche fue la subasta de objetos donados por figuras del deporte y la cultura. Los guantes del arquero Emiliano “Dibu” Martínez se vendieron en 20 millones de pesos; la gorra firmada por Franco Colapinto alcanzó los 8 millones y los pantalones de Manu Ginóbili, otros 20 millones.

También se subastaron camisetas de Julián Álvarez, Cristian “Cuti” Romero y Enzo Fernández, que reunieron 15 millones de pesos en conjunto. Hubo además donaciones de Nicolás Otamendi, Bizarrap, Duki, Andrés Ciro Martínez y Milo Lockett. Abel Pintos cantó el Himno Nacional y luego interpretó “La llave”.

La recaudación permitirá avanzar con la compra del robot quirúrgico, una tecnología que, según Melo, posibilitará intervenciones de alta complejidad con mayor precisión, menor sangrado y menos días de internación.