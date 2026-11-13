Explosión en Lanús: ordenaron detener a dos jerárquicos de Metrogas

La investigación por la fuerte explosión que sacudió este viernes a Remedios de Escalada, en el partido bonaerense de Lanús, tuvo un avance judicial con la orden de detención de dos responsables jerárquicos de Metrogas. La medida fue solicitada por la Fiscalía N° 6 descentralizada, que busca determinar si hubo incumplimientos en los protocolos de seguridad ante una fuga de gas. El siniestro dejó 21 personas heridas, seis de ellas en estado grave, y provocó importantes daños en comercios y viviendas de la zona.

El director de Defensa Civil de Lanús, Claudio Arale, confirmó la decisión judicial y cuestionó el procedimiento que se siguió antes del estallido. “Ante un escape de gas en la vía pública, el primer paso es activar el sistema local de emergencias para disipar la fuga con líneas de agua. Si se hubieran cumplido los protocolos de emergencia, esta situación se podría haber evitado”, sostuvo. Según explicó, la empresa tercerizada que trabajaba en el lugar habría informado primero a Metrogas, en lugar de dar aviso a los servicios de emergencia municipales.

Arale también denunció que la compañía intentó contener el episodio sin alertar a las autoridades locales. “Metrogas decidió contener el episodio y mantenerlo en reserva. Cuando llegó el personal de seguridad, la empresa informó que la situación estaba controlada”, afirmó. De acuerdo con la reconstrucción preliminar, minutos después de esa comunicación se produjo la explosión. El funcionario calificó lo ocurrido como una falla en los protocolos de actuación y señaló que la investigación deberá establecer las responsabilidades de cada uno de los involucrados.

El estallido se produjo durante trabajos de renovación de la red de distribución de gas en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y las calles Beltrán e Iberlucea. Según la información difundida por la empresa, una máquina tunelera dañó una cañería de media presión y provocó una fuga. “Una máquina dañó uno de los caños de la red de distribución, generando un escape de gas. Mientras la empresa se encontraba reparando el escape, ocurrió una explosión”, indicó Metrogas en un comunicado.

La detonación generó un incendio de grandes dimensiones, destruyó un comercio y provocó daños en otros establecimientos, vehículos y propiedades cercanas. Bomberos, personal de Defensa Civil y equipos de emergencia trabajaron durante varias horas para controlar las llamas y detener la pérdida de gas. Además, se dispuso la evacuación preventiva de viviendas, comercios y establecimientos de la zona, entre ellos un jardín de infantes y un geriátrico. Los heridos fueron trasladados a distintos centros de salud, mientras que los pacientes más graves recibieron atención hospitalaria por quemaduras y lesiones provocadas por la onda expansiva.

Mientras avanza la investigación judicial, la Justicia deberá establecer si existió una demora deliberada en la activación de los mecanismos de emergencia y qué responsabilidad tuvieron los directivos detenidos y la empresa tercerizada Exgadet. Desde Metrogas, en tanto, informaron que sus operarios trabajaban para prensar los extremos de la cañería afectada y cortar completamente el suministro. El caso quedó bajo investigación de la Fiscalía N° 6, que busca reconstruir las horas previas a una explosión que dejó decenas de afectados y puso bajo la lupa los procedimientos de seguridad en las obras sobre la red de gas.