Intendentes y concejales de la Sexta Sección trabajan en una agenda común

Representantes de General La Madrid, Adolfo Gonzales Chaves, Benito Juárez, Coronel Rosales, Tres Arroyos y Coronel Pringles vienen trabajando de manera conjunta en una agenda regional que busca visibilizar las necesidades del interior.

De este espacio de articulación participan, entre otros, Pablo Garate, de Tres Arroyos; Daniel Medina, de Coronel Rosales; Marcos Abrisqueta, de Benito Juárez; y Susana Suárez, de Adolfo Gonzales Chaves.

El trabajo reúne a intendentes y concejales de distintos distritos de la Sexta Sección Electoral que comparten problemáticas y desafíos vinculados al desarrollo productivo, la infraestructura, el empleo y las oportunidades de crecimiento de la región.

La iniciativa parte de una realidad común: son distritos con una importante actividad agropecuaria, industrial y comercial, que generan producción y trabajo, pero que también enfrentan dificultades que requieren respuestas y acciones coordinadas.

En ese marco, uno de los primeros temas que se está abordando es la situación de las rutas y el destino de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles, tomando como antecedente un proyecto de resolución elaborado en Coronel Rosales.

El deterioro de las rutas afecta directamente a los vecinos, transportistas y productores de la región. Para los distritos del interior, contar con una infraestructura vial adecuada es fundamental para garantizar la seguridad, facilitar el traslado de la producción y acompañar el crecimiento económico.

Por eso, el planteo conjunto busca visibilizar la necesidad de que los recursos que se recaudan a través del impuesto a los combustibles tengan un impacto concreto en obras de mantenimiento y reparación de las rutas.

Más allá de este reclamo puntual, el objetivo del espacio es consolidar una agenda de trabajo compartida que permita abordar las distintas problemáticas del interior productivo y generar propuestas que acompañen el crecimiento de la región.

La articulación entre los diferentes distritos busca fortalecer una mirada regional, entendiendo que muchas de las dificultades que atraviesan las comunidades no terminan en los límites de cada municipio y requieren respuestas conjuntas.

Producción, trabajo, infraestructura y desarrollo son algunos de los ejes de esta agenda común, que busca dar mayor visibilidad a las necesidades de los distritos del interior y promover respuestas concretas para sus comunidades.