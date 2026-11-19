El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, presentó este jueves en la Casa de Entre Ríos, en la Ciudad de Buenos Aires, la temporada turística de verano 2027, con una estrategia de promoción bajo el lema “Entre Ríos, friendly por naturaleza”. El lanzamiento contó con la participación del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, y del presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer), Jorge Satto.

Durante el encuentro, Frigerio destacó el trabajo conjunto de los destinos provinciales y la importancia de la actividad turística para la economía y la generación de empleo. “70 destinos turísticos distribuidos en 10 microrregiones que trabajan en equipo para ofrecerse al turismo. ‘Friendly por naturaleza’ resume muy bien lo que somos: amigables. Gente que está contenta de que nos vengan a visitar”, sostuvo. Además, convocó a los argentinos y visitantes extranjeros a elegir la provincia para sus vacaciones.

La propuesta turística contempla una amplia variedad de alternativas, entre las que sobresalen los 16 parques termales, las playas sobre los ríos Paraná y Uruguay, los complejos acuáticos y las áreas naturales protegidas. También forman parte de la oferta el Parque Nacional El Palmar, las actividades de astroturismo, las excursiones y los recorridos históricos por lugares emblemáticos como el Palacio San José y los museos provinciales.

La gastronomía, los carnavales y las fiestas populares también tendrán un lugar central durante la próxima temporada. La provincia buscará atraer visitantes con sus pescados de río, asados, quesos, dulces y vinos, además de experiencias en viñedos y bodegas. Durante la presentación, Scioli destacó la estrategia de promoción y afirmó: “Me encanta lo que hacen. Esta actitud de salir a buscar al turista, a invitarlo. Es un destino turístico con mística”.

Otro de los ejes del lanzamiento fue el impulso al turismo con mascotas. En ese sentido, el Gobierno provincial firmó convenios con empresas prestadoras para ampliar la red del programa Entre Ríos Pet Friendly, que busca incorporar más alojamientos, servicios y espacios preparados para recibir a quienes viajan con animales de compañía. La iniciativa apunta a ampliar las opciones para las familias y fortalecer la identidad hospitalaria que propone la campaña.

El lanzamiento en Buenos Aires constituye la primera instancia de promoción nacional de la temporada, cuya apertura oficial está prevista para el viernes 27 de noviembre en la ciudad de Federación. Desde allí, la provincia continuará con las acciones de difusión para atraer turistas de distintos puntos del país y del exterior, con el objetivo de consolidar al turismo como una actividad estratégica para el desarrollo económico entrerriano.