En una nueva jornada de encuentros con referentes institucionales, el intendente de Malvinas Argentinas y precandidato a la gobernación de la provincia, Leo Nardini, se reunió con el embajador de República Dominicana en Argentina para intercambiar experiencias y debatir propuestas vinculadas al crecimiento, la salud y la infraestructura.

Luego de expresar su voluntad de competir por la gobernación de la provincia de Buenos Aires en 2027, Leo Nardini continúa desarrollando una agenda de encuentros con referentes políticos, diplomáticos y del sector productivo, tanto nacionales como internacionales, para intercambiar experiencias y analizar propuestas vinculadas al desarrollo bonaerense y a los desafíos que enfrenta la provincia de cara a los próximos años.

En ese marco, mantuvo una reunión con el embajador de República Dominicana en Argentina, S. E. Dr. Jorge Marte Báez, de la que también participó Alejandro Reale, miembro de la Comisión de Economía del PJ Nacional. Durante el encuentro dialogaron sobre distintos desafíos vinculados al desarrollo provincial, con especial foco en la infraestructura logística, la planificación territorial, la descentralización de servicios y las políticas de desarrollo humano. Además, intercambiaron experiencias sobre recuperación del espacio público y herramientas de gestión orientadas a impulsar el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de la comunidad.

Uno de los ejes centrales de la reunión estuvo vinculado a la salud pública. Nardini compartió la experiencia del Sistema de Salud del distrito, mientras que ambas autoridades analizaron iniciativas relacionadas con la formación médica, la innovación sanitaria, la telemedicina y el fortalecimiento de los sistemas de salud, a partir de la reconocida trayectoria académica y profesional del diplomático dominicano en esa materia.

Además, las autoridades conversaron acerca de la posibilidad de avanzar en una experiencia de cirugía a distancia entre Argentina y República Dominicana, combinando la infraestructura tecnológica desarrollada en Malvinas Argentinas con la experiencia de profesionales de ambos países. Además dialogaron sobre la posibilidad de visitar el Hospital de Trauma y Emergencias Dr. Federico Abete ubicado en Ing. Pablo Nogués.

Con este encuentro, Nardini continúa ampliando una red de vínculos e intercambio de experiencias orientadas a pensar los desafíos y oportunidades de desarrollo de la provincia de Buenos Aires en los próximos años.