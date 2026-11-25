La percepción sobre la economía argentina muestra algunas señales de recuperación, pero esa mejora todavía no llega a la vida cotidiana de la mayoría de los hogares. Según la última medición del monitor QMonitor, elaborado por la consultora QSocial, el 17% de los encuestados evalúa positivamente la situación económica del país, cuatro puntos más que en septiembre y ocho por encima de agosto. Sin embargo, cuando la consulta se traslada a la economía personal, el panorama es mucho más complicado: la evaluación negativa aumentó seis puntos y alcanzó el 45%, reflejando las dificultades que atraviesan las familias para sostener sus ingresos y afrontar los gastos diarios.

Uno de los datos más preocupantes del relevamiento es que el 84% de los consultados tuvo que reducir sus gastos para llegar a fin de mes, el registro más elevado desde que comenzó la serie en noviembre de 2025. A su vez, el 76% aseguró que debió generar ingresos adicionales durante los últimos doce meses, el 71% considera que aumentó el endeudamiento de su familia y el 65% reconoce que no tiene capacidad de ahorro.

La situación es todavía más delicada para la mitad de los hogares, cuyos integrantes afirman que sus ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades básicas. En materia de consumo, el 79% no compró ropa ni calzado durante el último mes y el 83% tampoco adquirió electrodomésticos.

El mercado laboral aparece como otra de las principales fuentes de preocupación. El 62% de los encuestados conoce a algún familiar cercano que perdió su trabajo durante los últimos tres meses, mientras que el 42% considera probable que él o el principal sostén económico de su hogar pierda el empleo o su fuente de ingresos en los próximos seis meses. Ese indicador registró un incremento de ocho puntos respecto de septiembre, cuando alcanzaba el 34%.

A las dificultades laborales se suma la percepción sobre los precios: el 77% considera que aumentaron mucho o bastante durante el último mes, ocho puntos más que en la medición anterior, y el 55% espera que la inflación continúe creciendo en los próximos meses.

Frente a este escenario, la encuesta también muestra un cambio en las prioridades económicas de la sociedad. El 75% de los participantes prefiere que la economía se reactive y se genere más empleo, aunque eso implique un aumento de la inflación. En cambio, apenas el 17% considera prioritario continuar reduciendo los precios, incluso si eso significa que no haya recuperación económica y se pierdan puestos de trabajo.

La tendencia también aparece entre quienes se identifican políticamente con Javier Milei: el 56% de ese segmento prioriza la reactivación y el empleo, frente al 31% que prefiere seguir bajando la inflación. De cara a 2027, el pesimismo sobre la economía aumentó siete puntos y llegó al 45%, mientras que los optimistas representan el 30%. Además, el 68% describe la situación actual como estancada o en retroceso y el 65% asegura que todavía no percibe mejoras, ni en la economía general ni en sus propias condiciones de vida.

En paralelo, la evaluación de la gestión de Javier Milei muestra cierta estabilidad, aunque sin una recuperación significativa. De acuerdo con el informe, la valoración positiva de la situación económica del país pasó del 13% en agosto al 21% en octubre, mientras que la negativa llegó al 50%, todavía por debajo del máximo de 55% registrado en agosto. La mirada favorable sobre el futuro económico subió dos puntos y alcanzó el 32%. En cuanto al Gobierno nacional, la aprobación se ubicó en el 36%, apenas un punto por encima de septiembre, y se mantuvo dentro de una franja de entre 34% y 36% en seis de las últimas siete mediciones. La capacidad de la administración libertaria para resolver los problemas del país mejoró al 38%, aunque el 57% considera que no cuenta con esa capacidad.

Los datos también ofrecen una primera aproximación al escenario electoral de 2027 y muestran una competencia abierta entre el oficialismo y el peronismo. En una proyección de primera vuelta, Milei alcanzaría el 35% de los votos, mientras que el gobernador bonaerense Axel Kicillof obtendría el 31%. Sin embargo, el escenario cambia ante la posibilidad de un balotaje: allí Kicillof se impondría por 45% contra 40% del Presidente.

De esta manera, el relevamiento expone una contradicción para el Gobierno: aunque algunos indicadores de percepción económica comienzan a mejorar y su nivel de aprobación se mantiene estable, las dificultades para llegar a fin de mes, el endeudamiento familiar, el temor al desempleo y la falta de capacidad de ahorro siguen condicionando el humor social y anticipan un desafío político de cara a las próximas elecciones.