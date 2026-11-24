El gobernador Rogelio Frigerio envió a la Legislatura entrerriana un proyecto para modificar el calendario electoral y suspender las primarias provinciales. La iniciativa habilita al Poder Ejecutivo a convocar las elecciones locales para el primer domingo de junio de 2027 o a realizarlas junto con los comicios nacionales, previstos para octubre.

La definición deberá tomarse antes del 27 de enero, fecha límite para que Frigerio convoque a elecciones desdobladas. Si no lo hace para entonces, los comicios provinciales se realizarán en simultáneo con los nacionales. La propuesta modifica el calendario vigente, que establecía que una elección separada debía celebrarse el último domingo de junio.

El proyecto también plantea eliminar las PASO en la provincia para 2027. Si se aprueba, los partidos y las alianzas definirán sus candidaturas de acuerdo con sus estatutos y reglamentos internos, sin una primaria abierta obligatoria. Las fuerzas deberán informar su conformación al Tribunal Electoral hasta el 8 de marzo y nominar a sus postulantes diez días después.

La próxima elección provincial se realizará con boleta única de papel, por primera vez en Entre Ríos. La iniciativa además fija un límite para los aportes individuales de campaña de 40 unidades tributarias; con el valor vigente citado en la nota, el tope rondaría los cuatro millones de pesos.

El gobierno provincial fundamentó la suspensión de las primarias en el costo de organizarlas y en la necesidad de destinar recursos públicos a otras prioridades. También sostuvo que la medida responde al distanciamiento entre la ciudadanía y la política, y que sería una excepción acotada al proceso electoral de 2027, no una reforma permanente del sistema.

El oficialismo entrerriano cuenta, según el artículo, con respaldo suficiente para avanzar con el proyecto en ambas cámaras. De concretarse el desdoblamiento, la provincia se sumaría a otras jurisdicciones que prevén separar sus elecciones de las nacionales; si prospera la unificación, los votantes elegirán autoridades provinciales y nacionales en la misma jornada.