Con el apoyo de colegas, sindicatos y referentes sociales y políticos, trabajadores del Hospital Garrahan ingresaron este martes a las 7 para cumplir sus tareas, pese a que el personal de seguridad privada intentó impedirles el acceso por indicación de las autoridades. La protesta fue convocada en rechazo a las sanciones dispuestas contra 38 empleados por la toma de las oficinas de la Dirección Médica, ocurrida el 31 de octubre de 2025.

La dirección del hospital sostuvo que trabajadores sancionados y personas ajenas a la institución entraron “por la fuerza” y agredieron verbal y físicamente a los agentes de seguridad. Según su comunicado, una mujer resultó herida mientras cumplía su jornada laboral. Las autoridades repudiaron los hechos y anticiparon que tomarán medidas administrativas y legales, aunque afirmaron que la atención continuó con normalidad.

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, respaldó a la conducción del hospital y calificó de “inaceptable” que políticos y sindicalistas recurran a la violencia. En contraste, su par bonaerense, Nicolás Kreplak, expresó su solidaridad con los trabajadores y vinculó las sanciones con un intento de silenciar a quienes cuestionan las políticas nacionales para el sector. Los gremios, por su parte, rechazaron la versión de un ingreso violento y afirmaron que el acceso quedó registrado por medios de comunicación.

Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) y una de las trabajadoras con pedido de cesantía, sostuvo que las medidas apuntan contra referentes de los reclamos del año pasado. También cuestionó la situación del hospital y advirtió sobre recortes presupuestarios, vacantes sin cubrir y dificultades para autorizar prótesis y medicamentos de alto costo. Desde la junta interna de ATE, Alejandro Lipcovich calificó las sanciones de “atropello” y afirmó que buscarán anularlas.

Las medidas notificadas el 20 de noviembre alcanzan a 38 personas: diez recibieron pedidos de cesantía y otras 28, suspensiones de hasta 20 días sin goce de sueldo. Según la información difundida, nueve de quienes enfrentan pedidos de cesantía cuentan con tutela sindical, por lo que el hospital debe solicitar previamente su desafuero ante la Justicia. Los gremios también cuestionan el procedimiento y sostienen que las sanciones no respetaron los plazos internos de reconsideración y apelación.

En una carta abierta, trabajadores del hospital acusaron al Gobierno nacional de intentar silenciar sus reclamos y alertaron sobre el impacto de los recortes y la falta de personal. APyT anunció una asamblea general para el jueves 26 de noviembre, un cabildo abierto el viernes 27 y una movilización a Plaza de Mayo el 10 de diciembre. “Ni las sanciones, ni las cesantías, ni las suspensiones van a doblegar a este equipo de salud”, afirmó el referente gremial Maximiliano Bares.