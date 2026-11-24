La primera se desarrolló el jueves de la semana pasada en forma conjunta entre las comisiones de Legislación del Trabajo y Políticas de Empleo y la de Mujeres, Géneros y Diversidades. El encuentro fue conducido por el diputado Matías Barroetaveña (Fuerza por Buenos Aires), presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, y la diputada Delfina Velázquez (Fuerza por Buenos Aires), presidenta de la Comisión de Mujeres. También estuvieron presentes los legisladores María Bielli, Federico Mochi, María Fernanda Mollard, Leonardo Saifert, Guadalupe Tagliaferri, Victoria Freire, Graciana Peñafort y Amanda Martín.

El temario incluyó el tratamiento del proyecto de ley 111-D-2026, de la diputada Delfina Velázquez, sobre la adhesión de la Ciudad a la Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas travestis, transexuales y transgénero “Diana Sacayán - Lohana Berkins” (Ley N.° 27.636, sancionada en junio de 2021 por el Congreso de la Nación), que establece un marco de acciones afirmativas orientadas a la inclusión laboral y la reparación histórica de la comunidad travesti-trans, fijando un cupo mínimo de contratación en el Sector Público Nacional.

En el mismo sentido, se analizó el expediente 586-D-2026, de la diputada Graciana Peñafort, que propone regular la incorporación de personas travestis, transexuales y/o transgénero al Sector Público de la Ciudad en una proporción no inferior al uno por ciento (1 %) de la totalidad de su personal —con el único requisito de que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo—, así como establecer reservas de puestos de trabajo para ser ocupados exclusivamente por ellas con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en el empleo público.

También se abordó, presentado por la diputada Bielli, el proyecto 1396-P-2026 (impulsado por Clarisa Spataro, secretaria de Género y Diversidad de ATE Capital), sobre una ley de cupo trans para la Ciudad llamada “Lohana Berkins”.

Durante el debate, expusieron representantes de organizaciones sindicales y de asociaciones civiles que dieron su parecer sobre la temática de la agenda. Entre ellos estuvieron Virginia Silveira, del Bachillerato Popular Travesti-Trans Mocha Celis; Marcela Tobar, fundadora y presidenta de la Asociación Civil La Rosa Naranja; Sher Lescano y Say Sacayán, integrantes de la comisión organizadora de la Marcha Plurinacional Antirracista Basta de Travesticidios, Transfemicidios y Transhomicidios; Marcela Romero, presidenta de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA); Emma Serna, integrante de la Cooperativa Arte Trans; Agustina Panissa, Augusto Íñiguez y Pamela Albornoz, en representación de ATE Capital; Fiorela Sosa, presidenta de la Asociación Civil 7 Colores Diversidad; Nadir Fernanda Cardozo, integrante de Fundación Huésped; Natalia García, de Futuro Trans; y Bárbara Di Rocco, escritora y conferencista.

Los expositores celebraron las iniciativas propuestas y valoraron el trabajo de los legisladores porteños en la creación de políticas públicas sobre el cupo laboral en el sistema público para la población travesti, trans, transexual y/o transgénero. Finalmente, los diputados agradecieron la presencia de los invitados y remarcaron que el tema se continuará trabajando y debatiendo en próximas reuniones de comisión.

La segunda reunión informativa la llevó a cabo la Comisión de Mujeres, Géneros y Diversidades, presidida por su titular, la diputada Delfina Velázquez (Fuerza por Buenos Aires), quien estuvo acompañada por los legisladores Guadalupe Tagliaferri, Victoria Freire, Graciana Peñafort, Amanda Martín, Aldana Crucitta y Emmanuel Ferrario.

La agenda comprendió el tratamiento del proyecto de ley 2563-D-2026, del diputado Emmanuel Ferrario, referente a la prohibición de las mal llamadas “terapias de conversión” en la Ciudad.

En el inicio, el autor de la iniciativa declaró que el proyecto es producto de más de dos años de trabajo y diálogo conjunto con numerosas organizaciones, personalidades, víctimas y sobrevivientes, y que también se basó en la experiencia de distintas ciudades y países del mundo con el fin de incluir herramientas que mejoren su texto.

Luego participaron y expusieron especialistas, representantes de ONG, docentes, investigadores y periodistas. Entre ellos estuvieron Darío Arias, militante político y social, cofundador y coordinador de Conurbanos por la Diversidad - Jóvenes por la Diversidad, organización que trabaja la cuestión LGBTI en la periferia y los suburbios de Buenos Aires; Flavia Massenzio, presidenta de la Federación Argentina LGBT; Andrea Rivas, abogada y defensora de los derechos humanos, fundadora y presidenta de la Asociación de Familias Diversas de Argentina (AFDA); Onax Cirlini, activista no binarie, referente de políticas públicas LGBT, quien fundó el Instituto de Políticas Públicas LGBT y dirige HRC EQUIDAD.AR (Human Rights Campaign); Ernesto Pico, periodista, cronista, investigador, docente universitario y jefe de redacción de la Revista Anfibia; Nicolás Gabriel Gudniot, consultor psicológico, especialista en desarrollo personal e integrante de Nada Que Curar, una iniciativa creada por sobrevivientes de Esfuerzos de Cambio de Orientación Sexual, Identidad de Género o Expresión de Género (ECOSIEG) para acompañar a otras personas y visibilizar esas prácticas; y Pablo Ignacio Etcheverría, estudiante de Derecho e integrante de la misma organización.

Los participantes agradecieron a los diputados de la Legislatura —y a la Comisión de Mujeres, Géneros y Diversidades en particular— por la posibilidad de exponer, a la vez que subrayaron la importancia de crear herramientas legislativas sobre la temática. En ese sentido, remarcaron que el debate puede profundizar algunos aspectos, como la identificación de las prácticas que se desarrollan fuera del ámbito terapéutico.

En el articulado de la iniciativa se establece que el proyecto tiene por fin proteger y garantizar la dignidad y los derechos humanos de todas las personas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, prohibiendo toda práctica de ECOSIEG. Estas prácticas, también conocidas como “terapias de conversión”, son aquellos procedimientos y tratamientos cuyo objetivo es corregir o suprimir la orientación sexual, la identidad o la expresión de género de una persona para adecuarlas a normas heterosexuales y/o cisgénero. Surgidas en el siglo XX, se basan en la falsa creencia de que la diversidad sexual constituye una condición patológica que requiere corrección, y responden a concepciones que patologizan sin fundamento científico la diversidad sexual y de género.