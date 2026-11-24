La actividad económica argentina cayó un 1,2% y registró dos trimestres consecutivos de contracción y el país ingresó en recesión técnica, según anticiparon los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) publicados por el Indec. La confirmación definitiva llegará el 16 de diciembre, con la difusión del Producto Bruto Interno (PBI), aunque las cifras disponibles ya permiten anticipar una caída del tercer trimestre frente al anterior.

La recesión técnica se define como dos caídas sucesivas de la actividad en términos trimestrales, sobre series desestacionalizadas. El PBI había retrocedido 0,6 por ciento entre abril y junio, mientras que la economía se contrajo 2,8 por ciento en julio y apenas avanzó 0,1 por ciento en agosto, lo que dejó al tercer trimestre con un desempeño inferior al período previo.

En septiembre, la actividad mostró un alza mensual de 1,1 por ciento, pero ese resultado no alcanzó para revertir la tendencia negativa del trimestre. Para que el promedio de julio a septiembre hubiera igualado al de abril a junio, septiembre habría necesitado un crecimiento cercano al 8,5 por ciento, una variación muy superior a la máxima registrada durante 2026, que fue de 2,7 por ciento en marzo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que las proyecciones oficiales sobre los “mejores 18 meses” de la economía no se concretaron. El funcionario atribuyó el desvío a la guerra en Oriente Medio y a la incertidumbre política asociada a un eventual retorno del kirchnerismo, aunque sostuvo que desde agosto se observa una recuperación que espera que continúe hasta el cierre del año.

Las expectativas para 2026 también fueron revisadas a la baja. A comienzos del año, los participantes del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectaban un crecimiento de 3,5 por ciento, pero en el sondeo difundido a fines de octubre esa estimación bajó a 0,7 por ciento. Aun así, los analistas anticipan un rebote de 2 por ciento para el cuarto trimestre, que revertiría el escenario recesivo de los tres meses anteriores.

Más allá del contexto internacional adverso, marcado por el conflicto en Medio Oriente, el encarecimiento del petróleo y condiciones financieras más restrictivas, el economista Facundo Beltramone destacó que la revisión argentina es considerablemente mayor que la del promedio mundial y que también influyen factores domésticos. Para 2027, el REM proyecta un crecimiento de 2,1 por ciento; de confirmarse, Argentina encadenaría tres años consecutivos de expansión por primera vez desde el período 2006-2008.