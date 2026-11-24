En pleno “tembladeral” financiero, el analista geopolítico Julio Burdman analizó en NU Radio, junto a Fernando Riva Zucchelli y Antonio Lizano, la situación de Argentina frente a los vencimientos de deuda y el impacto de la incertidumbre política en los mercados. Burdman reconoció que el Gobierno fortaleció cuentas públicas y reservas, pero advirtió que los inversores siguen exigiendo más respaldo y que el riesgo país volvió a subir tras haber bajado de los 500 puntos durante la gestión de Javier Milei.

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