El Jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, reconoció que el operativo realizado en Caballito estuvo mal y aseguró que no debió ocurrir. “Fue un error grave y no debería haber pasado”, afirmó el jefe de Gobierno porteño.

Como consecuencia, informó que decidió despedir al funcionario responsable del operativo. La medida fue anunciada tras la revisión de lo sucedido.

Macri también comunicó que el comisario de la jurisdicción y los agentes que integraron el equipo de seguridad fueron pasados a disponibilidad.

Por último, pidió disculpas a quienes se vieron afectados: “Le pido disculpas a las familias y clientes que se vieron afectadas por lo ocurrido, a los trabajadores y al dueño del local”.